PMT reporta tránsito lento tras ataque contra un vehículo en el bulevar Liberación

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PMT reporta tránsito lento tras ataque contra un vehículo en el bulevar Liberación

Mujer resulta herida en ataque a balazos contra un vehículo en el bulevar Liberación este 7 de julio.

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ATAQUE EN BULEVAR LIBERACIÓN

Bomberos atienden emergencia por ataque armado contra vehículo en el bulevar Liberación. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales dan detalles del ataque armado contra un vehículo, ocurrido este martes 7 de julio en el bulevar Liberación.

Indican que una mujer resultó herida de bala y fue trasladada a un hospital cercano, mientras que el conductor salió ileso, pero recibe atención por una crisis nerviosa severa.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) reporta que el hecho de violencia ocurrió en el tramo de la 14 avenida, zona 12, en dirección al oriente.

Agentes brindan apoyo en la regulación del tránsito, mientras las autoridades correspondientes trabajan en la escena.

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La PMT alerta de que, debido a lo sucedido, se registra congestionamiento desde la calzada Roosevelt y 21 avenida, zona 11, así como en la calzada Aguilar Batres y 20 calle, zona 12.

Además, pide a los pilotos que transiten con precaución por el sector donde ocurrió el ataque.

Para leer más: “Puso en riesgo la vida de su hijo”: vehículo arrastra a otro en el bulevar Liberación durante nueva disputa de tránsito grabada en video

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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