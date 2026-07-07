PMT reporta tránsito lento tras ataque contra un vehículo en el bulevar Liberación

Los Bomberos Municipales dan detalles del ataque armado contra un vehículo, ocurrido este martes 7 de julio en el bulevar Liberación.

Indican que una mujer resultó herida de bala y fue trasladada a un hospital cercano, mientras que el conductor salió ileso, pero recibe atención por una crisis nerviosa severa.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) reporta que el hecho de violencia ocurrió en el tramo de la 14 avenida, zona 12, en dirección al oriente.

Agentes brindan apoyo en la regulación del tránsito, mientras las autoridades correspondientes trabajan en la escena.

La PMT alerta de que, debido a lo sucedido, se registra congestionamiento desde la calzada Roosevelt y 21 avenida, zona 11, así como en la calzada Aguilar Batres y 20 calle, zona 12.

Además, pide a los pilotos que transiten con precaución por el sector donde ocurrió el ataque.

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