Problemas con dos aeronaves activaron plan de emergencia en el Aeropuerto La Aurora

La Dirección General de Aeronáutica Civil informó este 5 de septiembre que se activó el plan de emergencia en la terminal aérea debido a incidentes con dos aeronaves.

Según la institución, una aeronave Falcon 200 reportó posibles fallas en el tren de aterrizaje, por lo que se activó la alerta amarilla. Posteriormente, una aeronave Pilatus 12 presentó posibles problemas en los flaps durante su aproximación.

Personal de la Coordinación de Emergencias dio seguimiento a ambas situaciones, y los dos aparatos lograron aterrizar sin mayores dificultades.

“Las operaciones en el aeropuerto continuaron con normalidad después de una inspección de pista y verificación de los detalles técnicos de las aeronaves”, indicó la Dirección.

La entidad precisó que, mediante la aplicación del plan de emergencia, se activaron los protocolos de participación interinstitucional establecidos para este tipo de eventualidades.