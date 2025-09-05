Problemas con dos aeronaves activaron plan de emergencia en el Aeropuerto La Aurora

Sucesos

Problemas con dos aeronaves activaron plan de emergencia en el Aeropuerto La Aurora

Dos aeronaves lograron aterrizar en el Aeropuerto Internacional La Aurora tras reportar fallas en el tren de aterrizaje y en los flaps.

|

Imagen de referencia. Autoridades de Aeronáutica Civil informaron que dos aeronaves reportaron problemas cuando aterrizaban este 5 de septiembre. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Imagen de referencia. Autoridades de Aeronáutica Civil informaron que dos aeronaves reportaron problemas cuando aterrizaban este 5 de septiembre. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La Dirección General de Aeronáutica Civil informó este 5 de septiembre que se activó el plan de emergencia en la terminal aérea debido a incidentes con dos aeronaves.

Según la institución, una aeronave Falcon 200 reportó posibles fallas en el tren de aterrizaje, por lo que se activó la alerta amarilla. Posteriormente, una aeronave Pilatus 12 presentó posibles problemas en los flaps durante su aproximación.

Personal de la Coordinación de Emergencias dio seguimiento a ambas situaciones, y los dos aparatos lograron aterrizar sin mayores dificultades.

“Las operaciones en el aeropuerto continuaron con normalidad después de una inspección de pista y verificación de los detalles técnicos de las aeronaves”, indicó la Dirección.

EN ESTE MOMENTO

Proceso para solicitar la visa americana en Guatemala, con pasos, requisitos y entrevista en la Embajada de Estados Unidos, que recomienda no comprar boletos de avión antes de obtener la cita.

Cita para visa americana en Guatemala: Pasos, requisitos y tiempos de espera

La nueva ruta aérea entre Ciudad de Guatemala y Bogotá iniciará operaciones el 27 de octubre de 2025, con una promoción limitada de 200 tiquetes disponibles desde 1 dólar por trayecto.

Promoción de vuelos Guatemala-Bogotá desde US$1: cómo aprovecharla

La entidad precisó que, mediante la aplicación del plan de emergencia, se activaron los protocolos de participación interinstitucional establecidos para este tipo de eventualidades.

ESCRITO POR:

Miguel Barrientos

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital y multimedia con 15 años de experiencia.

Lee más artículos de Miguel Barrientos

ARCHIVADO EN:

Aeropuerto Internacional La Aurora Aviación Dirección General de Aeronáutica Civil Sucesos 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS