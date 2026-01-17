Video: Reos amotinados en Renovación 1 critican a autoridades y exigen mejoras

Al cumplirse 12 horas del amotinamiento en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación 1, los reos señalan que no desistirán de sus acciones hasta ser escuchados por las autoridades y que atiendan sus demandas, entre ellas, “una alimentación digna”.

Con el rostro cubierto, varios de los pandilleros hablaron con Prensa Libre y aseguraron que permanecerán “unidos” durante el motín y esperan que la situación se resuelva “a su favor”.

También se quejaron de las medidas de control impuestas durante las visitas y del ingreso de encomiendas.

“Todos estamos unidos, y queremos que se solvente esta situación a nuestro favor, porque mucho les hemos aguantado sus restricciones, cómo han tratado a nuestras familias, que cuando ingresan al penal les quitan las cosas”, dijo uno de los privados de libertad.

“Aquí la comida que nos traen solo es salchichas y jamón, y a veces viene shuca”, se quejaron.

Señalaron que, con sus acciones, buscan que la población se dé cuenta de que Renovación 1 no es una cárcel de máxima seguridad, pese a los trabajos de remozamiento que se hicieron en el 2024.

“Él (ministro de Gobernación) ya dio la orden al Ejército, a la PNC, de que entren y, si toca abrir fuego, que abran fuego. Si él quiere que elementos del Ejército y PNC mueran, pues también nosotros estamos decididos a morir”, agregaron.

Este sábado 17 de enero se reportaron disturbios desde horas de la mañana en el centro carcelario. En los alrededores se registró el incendio de un vehículo en la ruta de acceso, así como la presencia de supuestos familiares de reos que impedían el paso a las fuerzas de seguridad.

Marco Antonio Villeda Sandoval, ministro de Gobernación, dijo en conferencia de prensa: “Este gobierno no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresar privilegios con el objeto de que depongan sus acciones”.

El funcionario descartó cualquier diálogo que implique devolver beneficios a los reclusos.