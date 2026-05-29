Ruta al Pacífico: choque contra tráiler averiado deja dos heridos y filas desde Amatitlán

Alrededor de las 3.00 horas de este 29 de mayo, un transporte pesado presentó desperfectos mecánicos en el kilómetro 23 de la ruta al Pacífico. Sin embargo, cuando una grúa se disponía a movilizarlo, un camión chocó contra la parte trasera del furgón.

Henry Quevedo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, informó que el conductor del camión quedó atrapado en la estructura metálica de su vehículo.

Agentes de tránsito aplicaron de manera preventiva extintores al camión ante posibles fugas.

Los Bomberos Municipales Departamentales trabajaron con equipo hidráulico, durante 45 minutos, para rescatar al hombre y trasladarlo a un centro asistencial.

Lea también: Tráiler derriba poste y valla en el km 13 de ruta al Pacífico y detiene el paso de vehículos

Quevedo agregó que uno de los operadores de la grúa resultó herido y requirió atención de los paramédicos.

La fila de vehículos se extiende desde Amatitlán hasta el kilómetro 23 de la ruta CA-9, en dirección a la capital.

Ahora la información del #TransitoVN de esta mañana de viernes 29-05-2026. pic.twitter.com/KC9P2DO21S — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) May 29, 2026

La PMT de Villa Nueva alertó que la ruta alterna de Naciones Unidas registra alta carga vehicular.

El accidente de tránsito está a cargo de la Policía Nacional Civil, que decidirá cuándo retirar de la vía los vehículos involucrados.

Bomberos continúan laborando para rescatar a piloto y ayudante de un camión empotrado atrás de un tráiler en el km 23 CA-9 al norte.#TransitoVN pic.twitter.com/4Tfv0lem5p — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) May 29, 2026

Las autoridades viales alertan que la movilidad en dirección al sur también es afectada desde el kilómetro 21, debido a que los curiosos disminuyen la velocidad para tomar fotografías y grabar videos.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.