Ruta al Pacífico: choque contra tráiler averiado deja dos heridos y filas desde Amatitlán

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Ruta al Pacífico: choque contra tráiler averiado deja dos heridos y filas desde Amatitlán

Un conductor quedó atrapado dentro de su camión tras chocar contra un tráiler averiado en el kilómetro 23 de la ruta al Pacífico. El accidente dejó dos heridos y provocó largas filas de vehículos desde Amatitlán hacia la capital.

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Ruta al Pacífico accidente de tránsito camión trailer km 23

Un accidente de tránsito en el kilómetro 23 de la ruta al Pacífico dejó a un conductor atrapado entre los hierros de su vehículo y generó una extensa congestión vehicular en dirección a la capital. (Foto Prensa Libre: PMT de Villa Nueva).

Alrededor de las 3.00 horas de este 29 de mayo, un transporte pesado presentó desperfectos mecánicos en el kilómetro 23 de la ruta al Pacífico. Sin embargo, cuando una grúa se disponía a movilizarlo, un camión chocó contra la parte trasera del furgón.

Henry Quevedo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, informó que el conductor del camión quedó atrapado en la estructura metálica de su vehículo.

Agentes de tránsito aplicaron de manera preventiva extintores al camión ante posibles fugas.

Los Bomberos Municipales Departamentales trabajaron con equipo hidráulico, durante 45 minutos, para rescatar al hombre y trasladarlo a un centro asistencial.

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Quevedo agregó que uno de los operadores de la grúa resultó herido y requirió atención de los paramédicos.

La fila de vehículos se extiende desde Amatitlán hasta el kilómetro 23 de la ruta CA-9, en dirección a la capital.

La PMT de Villa Nueva alertó que la ruta alterna de Naciones Unidas registra alta carga vehicular.

El accidente de tránsito está a cargo de la Policía Nacional Civil, que decidirá cuándo retirar de la vía los vehículos involucrados.

Las autoridades viales alertan que la movilidad en dirección al sur también es afectada desde el kilómetro 21, debido a que los curiosos disminuyen la velocidad para tomar fotografías y grabar videos.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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