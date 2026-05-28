Tráiler derriba poste y valla en el km 13 de ruta al Pacífico y detiene el paso de vehículos

Un tráiler volcado complicó este jueves la movilidad en la conexión del kilómetro 13 de la CA-9 Sur, ruta al Pacífico, con el bulevar Sur de San Cristóbal, en el límite vial entre Villa Nueva y Mixco. Según Henry Quevedo, portavoz de la PMT de Villa Nueva, el vehículo de transporte pesado derribó un poste y una valla publicitaria por causas que aún se desconocen.

El conductor, quien aún no ha sido identificado, fue trasladado de emergencia al Hospital de Villa Nueva en estado delicado debido a politraumatismo.

El percance afecta la incorporación vehicular desde la ruta al Pacífico hacia el bulevar Sur de San Cristóbal y el tránsito que desciende desde ese sector de Mixco con dirección a Villa Nueva. Autoridades informaron que unidades de emergencia fueron movilizadas al lugar para atender la situación y coordinar la regulación vehicular.

La PMT de Villa Nueva indicó que el accidente genera complicaciones en uno de los puntos con mayor carga vehicular del área metropolitana, donde convergen transporte pesado, rutas extraurbanas y automóviles particulares. Debido al impacto en la circulación, las autoridades recomendaron conducir con precaución y mantenerse atentos a los reportes oficiales.

Las autoridades informaron que la pipa volcada no puede ser retirada de inmediato debido a que primero debe removerse el poste de alumbrado público derribado durante el accidente. Además, se mantienen cierres vehiculares con dirección hacia San Cristóbal en el km 13 de la CA-9 Sur, por lo que los automovilistas deben ingresar por la 35 calle de la calzada Aguilar Batres.

Rutas alternas recomendadas

Entre las opciones para evitar el congestionamiento están la calzada Aguilar Batres, la calzada Atanasio Tzul y la Vía Alterna del Sur, dependiendo del destino de los conductores. También se recomienda monitorear aplicaciones de tránsito para verificar las condiciones de movilidad en tiempo real.

Sectores y rutas afectadas

Conductores que se desplazan desde Villa Nueva hacia Mixco o la capital pueden buscar conexiones alternas antes de llegar al km 13 de la CA-9 Sur, debido a las largas filas reportadas en el sector.

Las complicaciones de tránsito afectan principalmente la incorporación hacia el bulevar Sur de San Cristóbal y el paso vehicular desde Mixco hacia Villa Nueva. Además, el congestionamiento impacta a rutas de transporte extraurbano y buses que circulan entre la costa Sur, Villa Nueva, San Cristóbal y la capital.

El sector del km 13 de la CA-9 Sur funciona como una conexión clave entre Villa Nueva, Mixco y la Ciudad de Guatemala, por lo que cualquier incidente en el área provoca tránsito lento y largas filas en ambos sentidos.

No es posible retirar la pipa volcada en el final del bulevar sur de San Cristobal porque hay que retirar el poste de alumbrado público primero.

Tenemos cierres vehiculares con dirección a San Cristobal en el km 13 CA-9, debe ingresar por 35 calle Aguilar Batres.#TransitoVN pic.twitter.com/ekkyXVtEHj — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) May 28, 2026

¡ÚLTIMA HORA! Accidente de #TransitoVN en la conexión del bulevar sur de San Cristobal con CA-9 km 13. pic.twitter.com/lTtIqlRtWF — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) May 28, 2026

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