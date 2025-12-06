Seis personas mueren en sucesos ocurridos en la capital y en la ruta Interamericana este sábado

Los Bomberos Municipales informaron que este sábado 6 de diciembre se han registrado varios sucesos, con un saldo de al menos seis personas muertas.

El cadáver de un hombre de unos 29 años fue localizado en el Anillo Periférico de la capital, en el carril que conduce hacia El Naranjo. Según el reporte, la víctima murió por politraumatismo, al accidentarse mientras conducía una motocicleta.

En otro hecho, un hombre de aproximadamente 18 años falleció al accidentarse en motocicleta en la 16 avenida y 12 calle, zona 12 de la capital. El cuerpo y la motocicleta quedaron en una banqueta.

En la calzada Justo Rufino Barrios y 5a avenida, zona 21, socorristas evaluaron a un hombre de 60 años que fue encontrado en la vía pública; sin embargo, no tenía signos vitales ni presentaba señales de violencia.

Los bomberos también reportaron que, en la 34 avenida y 9a calle "C", colonia El Edén, zona 5, un hombre de 42 años murió por trauma craneal.

Dos arrollados en la ruta Interamericana

Provial informó que dos personas murieron atropelladas en el kilómetro 61 de la ruta Interamericana, en Zaragoza, Chimaltenango.

Por ese hecho está cerrado el carril izquierdo hacia occidente y el tránsito es lento en el sector.

Según medios locales, las víctimas son dos mujeres. Se desconocen detalles sobre cómo ocurrió la tragedia.

