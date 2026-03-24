Socorristas combaten incendios en ruta al Atlántico y Villa Nueva

Bomberos Voluntarios, junto a otras instituciones, trabajan en la supresión de ambos siniestros registrados en el kilómetro 10 hacia el Atlántico y en la colonia Plan Grande, zona 10 de Villa Nueva, mientras autoridades recomiendan precaución y refuerzan medidas de prevención.

Incendio forestal en ruta al Atlántico moviliza más de seis unidades de bomberos

Un incendio forestal de grandes proporciones se originó en el kilómetro 10 de la ruta al Atlántico, donde Bomberos Voluntarios han desplegado más de seis unidades para combatir el fuego. (Foto: Prensa Libre, Bomberos Voluntarios).

Las autoridades desconocen que originó el incendio en el área boscosa. (Foto: Prensa Libre, Bomberos Voluntarios):

En el área, los socorristas utilizan varios tendidos de manguera y técnicas manuales para controlar y suprimir las llamas, con el fin de evitar que el fuego se propague hacia zonas aledañas. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del siniestro.

Siniestro en predio de transporte pesado en Villa Nueva genera alerta y complicaciones viales

De manera simultánea, se reportó un incendio en un predio de transporte pesado ubicado en la 55ª avenida y 10ª calle, zona 10 de Villa Nueva. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) recomendó a los conductores reducir la velocidad y atender las indicaciones en el sector. (Foto: Prensa Libre, PMT Villa Nueva).

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó además sobre un incendio en la colonia Plan Grande, en la misma zona, donde personal de Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales realiza acciones para sofocar el fuego.

Las autoridades mantienen monitoreo en ambas emergencias y, hasta el momento, no han reportado personas afectadas. (Foto: Prensa Libre, PMT Villa Nueva).

Recomendaciones

La Secretaría Ejecutiva de la Conred reiteró el llamado a la prevención de incendios, especialmente durante la época seca. Entre las principales recomendaciones figuran evitar fogatas en áreas no autorizadas, no arrojar colillas de cigarro ni materiales inflamables en zonas boscosas y abstenerse de realizar quemas agrícolas, en particular en terrenos con pendiente.

En caso de incendio, se recomienda reportar de inmediato al número 119, proporcionar la ubicación exacta y mantenerse alejado del área para evitar riesgos, además de facilitar el paso a los cuerpos de emergencia.

Incendio forestal en el kilómetro 10 de la ruta al Atlántico moviliza a varias unidades de Bomberos Voluntarios. Cuerpos de socorro trabajan para sofocar incendio en predio de transporte pesado en la zona 10 de Villa Nueva.

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