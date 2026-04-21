Tiquisate: tres personas fallecen en choque entre dos vehículos

Los Bomberos Voluntarios de Tiquisate, Escuintla, informaron que este martes 21 de abril se registró una colisión entre dos vehículos en el kilómetro 168 de la ruta a la playa El Semillero.

En el lugar, tres personas murieron, entre ellas un menor de aproximadamente 2 años.

Ambos vehículos quedaron destruidos por la fuerza del impacto, y algunas piezas quedaron esparcidas en el asfalto.

Las víctimas no han sido identificadas; el paso vehicular está interrumpido en el sector.

Fallecido en la capital

En otro suceso, los Bomberos Municipales reportaron que un hombre murió arrollado en la calzada San Juan y 31 avenida, zona 7.

Según el reporte, la víctima, de unos 65 años, murió por politraumatismo.

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#Atropellado Calzada San Juan y 31 Avenida zona 7

Automovilistas que circulaban por este sector se comunicaron a la línea de emergencia 123, solicitando ayuda para atender a una persona que pudo haber sido atropellada por un vehículo desconocido.#SiempreEstamos pic.twitter.com/yYJJXJo9Gx — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) April 21, 2026

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