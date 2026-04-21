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Tiquisate: tres personas fallecen en choque entre dos vehículos
Dos adultos y un menor murieron en un accidente de tránsito en la ruta hacia la playa El Semillero.
Dos vehículos chocaron en el km 168 de la ruta a El Semillero, en Tiquisate, Escuintla. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)
Los Bomberos Voluntarios de Tiquisate, Escuintla, informaron que este martes 21 de abril se registró una colisión entre dos vehículos en el kilómetro 168 de la ruta a la playa El Semillero.
En el lugar, tres personas murieron, entre ellas un menor de aproximadamente 2 años.
Ambos vehículos quedaron destruidos por la fuerza del impacto, y algunas piezas quedaron esparcidas en el asfalto.
Las víctimas no han sido identificadas; el paso vehicular está interrumpido en el sector.
Fallecido en la capital
En otro suceso, los Bomberos Municipales reportaron que un hombre murió arrollado en la calzada San Juan y 31 avenida, zona 7.
Según el reporte, la víctima, de unos 65 años, murió por politraumatismo.
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#Atropellado Calzada San Juan y 31 Avenida zona 7— Bomberos Municipales (@bomberosmuni) April 21, 2026
Automovilistas que circulaban por este sector se comunicaron a la línea de emergencia 123, solicitando ayuda para atender a una persona que pudo haber sido atropellada por un vehículo desconocido.#SiempreEstamos pic.twitter.com/yYJJXJo9Gx
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