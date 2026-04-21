Tiquisate: tres personas fallecen en choque entre dos vehículos

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Tiquisate: tres personas fallecen en choque entre dos vehículos

Dos adultos y un menor murieron en un accidente de tránsito en la ruta hacia la playa El Semillero.

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ACCIDENTE EN TIQUISATE, ESCUNTLA. KM 168 AL SEMILLERO

Dos vehículos chocaron en el km 168 de la ruta a El Semillero, en Tiquisate, Escuintla. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios de Tiquisate, Escuintla, informaron que este martes 21 de abril se registró una colisión entre dos vehículos en el kilómetro 168 de la ruta a la playa El Semillero.

En el lugar, tres personas murieron, entre ellas un menor de aproximadamente 2 años.

Ambos vehículos quedaron destruidos por la fuerza del impacto, y algunas piezas quedaron esparcidas en el asfalto.

Las víctimas no han sido identificadas; el paso vehicular está interrumpido en el sector.

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Fallecido en la capital

En otro suceso, los Bomberos Municipales reportaron que un hombre murió arrollado en la calzada San Juan y 31 avenida, zona 7.

Según el reporte, la víctima, de unos 65 años, murió por politraumatismo.

Para leer más: Accidentes de tránsito en Guatemala: 7 muertos diarios en los primeros 53 días de 2026

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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