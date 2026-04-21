¿Quiénes son los seis candidatos a fiscal general que integran la nómina final?

La Comisión de Postulación avanzó a la fase decisiva tras integrar la nómina final de seis candidatos a fiscal general, en un proceso marcado por ajustes de última hora: aunque solo nueve aspirantes superaron los 75 puntos en la tabla de gradación, se incorporó a tres perfiles cercanos a ese umbral para completar el listado.

Las votaciones, realizadas a viva voz y en orden de calificación, también dejaron fuera a la actual fiscal general, Consuelo Porras, quien no logró los apoyos necesarios para continuar en la contienda.

La nómina reúne trayectorias marcadas por experiencia en el sistema de justicia, decisiones controversiales y señalamientos que han generado debate público.

Entre los seis elegibles destacan magistrados, fiscales y operadores con amplio recorrido en el sector, algunos vinculados a resoluciones de alto impacto y otros con cuestionamientos sobre su actuación, lo que pone bajo escrutinio la decisión final que ahora queda en manos del Ejecutivo.

Perfiles de los seis candidatos

1) Beyla Xiomara Estrada Barrientos

13 votos

Ha ejercido como magistrada de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal. Fue esposa de Alfredo Brito, secretario de Comunicación de Jimmy Morales.

Entre las resoluciones emitidas por la sala que integra destaca una de julio del 2018, cuando confirmó el cierre provisional del caso del exministro de Defensa Williams Mansilla, señalado de haber autorizado un bono de responsabilidad de Q50 mil mensuales a Jimmy Morales.

También benefició con arresto domiciliario a Samuel Morales y a José Manuel Morales, hermano e hijo de ese expresidente, respectivamente, señalados en el caso Botín Registro de la Propiedad.

En el 2018 otorgó un amparo a favor del ruso Igot Bitkov y anuló la resolución de la jueza Éricka Aifán, que lo había enviado a juicio.

En ese mismo año confirmó las medidas sustitutivas a favor de Gustavo Alejos. En marzo del 2017, esa sala ordenó la libertad bajo fianza de la exmagistrada Blanca Stalling, en el caso IGSS-Pisa.

En el 2017 fue denunciada por la relatora contra la tortura Silvia Villalta de vender resoluciones judiciales a favor de reclusos.

Beyla Estrada fue integrante de la Sala Tercera Penal y se opuso a retirarle la inmunidad a Álvaro Arzú. Fotografía: Guatemala Visible.

2) César Augusto Ávila Aparicio

10 votos

Actual magistrado de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Zacapa. Antes había ocupado ese cargo en la sala de Chiquimula.

Es esposo de Heidy Hichos Posadas, sobrina del exdiputado Baudilio Hichos, quien declaró a este rotativo en el 2014 que había sido operador de jueces y magistrados para los extintos partidos Líder y Patriota.

En la Sala Mixta de Chiquimula, Ávila Aparicio intentó inhibirse de conocer el antejuicio contra el entonces alcalde de Ipala Esduin Javier Javier, señalado en el asesinato de tres personas.

Trabajó en el Juzgado Primero de lo Económico de Guatemala como auxiliar de servicios, notificador y oficial.

Fue asesor jurídico en el Ministerio de Ambiente y en la Municipalidad de Chiquimula.

También ha sido parte de la junta directiva del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones, y en el 2023 integró la nómina de 26 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, proceso en el cual fue incluido en la lista de 40 aspirantes que obtuvieron maestrías y posgrados en poco tiempo.

Ávila fue la segunda nota más alta, solo por debajo de María Consuelo Porras. Fotografía: Prensa Libre.

3) Julio César Rivera Clavería

11 votos

Comenzó su trayectoria profesional como detective de la Sección Judicial de la Procuraduría del Estado, en 1976, según el currículo que presentó a la postuladora. En ese expediente, como última actividad profesional en el sector de justicia registra asesoría en el Ministerio de Gobernación hasta diciembre del 2020.

Desde el 2010 se ha postulado reiteradamente al cargo de fiscal general. En ese proceso y en el del 2014 integró la nómina de seis candidatos.

En medio de sus postulaciones, según el Movimiento Projusticia, informes de la Cicig lo involucraron con la Red Moreno, dedicada al contrabando y extorsiones, activa desde los años 1980, señalamiento que ha calificado de absurdo e irresponsable.

Fue candidato a presidente por el partido Mi Familia, en el 2023 y ha ocupado una serie de cargos públicos desde el gobierno de Vinicio Cerezo, como director de Presidios, viceministro de Gobernación y director de la Guardia de Hacienda.

Uno de los puestos que lo pusieron en el foco público fue el de secretario de la CSJ, de 1992 a 1994, cuando estuvo presidida por Juan José Rodil Peralta.

Clavería fue ministro de Gobernación y ha destacado como analista en seguridad. Fotografía: Prensa Libre.

4) Gabriel Estuardo García Luna

10 votos

En el 2022 fue candidato a fiscal general. Actualmente es integrante suplente de la Junta de Disciplina Judicial. Durante su presidencia en esa junta fue suspendida 20 días sin goce de sueldo la jueza Rocío Murillo, por falta administrativa, al incumplir con una exhibición personal en el caso por la muerte de 41 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en el 2018.

Se registra una denuncia en su contra en la Procuraduría de los Derechos Humanos, de 2015 a 2018.

Presentó un antejuicio junto con Mildred Azucena Mejía Ábrego, contra Víctor Leonel López del Valle, juez de Paz en Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, que fue admitido para trámite por la CSJ.

Fue magistrado vocal de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, Alta Verapaz. Ingresó al Organismo Judicial en 1997, donde ocupó cargos de oficial, secretario, juez de Paz, juez de Primera Instancia y magistrado de sala en el área penal.

Ha sido docente universitario en la licenciatura y en la maestría, en la Universidad Rafael Landívar y en la Escuela de Estudios Judiciales (EEJ). Tiene una maestría en Derecho Penal por la Usac.

García Luna tiene calificación por años de ejercicio como juez. Fotografía: Prensa Libre.

5) Zoila Tatiana Morales Valdizón

10 votos

Trabajó en distintas fiscalías del Ministerio Público, en las cuales tuvo a su cargo varios casos relevantes, como el de Espionaje Postal en el edificio de Correos y Conexión Panamá, en el que fue señalado el entonces presidente Alfonso Portillo. Según el informe del Movimiento Projusticia, por este expediente recibió varias amenazas.

Ha ejercido como abogada y notaria durante más de 35 años. En el MP se ha desempeñado durante varios años en la Fiscalía contra la Corrupción.

También ha sido fiscal de sección en las fiscalías de Delitos contra la Propiedad Intelectual y de Delitos Administrativos.

En su currículo, Morales Valdizón menciona el nombramiento de fiscal especial de la Unidad de Investigación Criminal Transnacional.

Además, indica que en el 2003 fue fiscal especial para conocer el Caso Gobernación.

De diciembre del 2002 a abril del 2003 fue jefa de unidad y fiscal especial par investigar el caso contra Manuel Antonio Callejas Callejas. También fue fiscal especial en el caso Myrna Mack, en el 2002.

Morales Valdizón fue de las aspirantes beneficiadas por tener una nota cercana a la línea de corte. Fotografía: Guatemala Visible.

6) Néctor Guilebaldo de León Ramírez

11 votos

Integró la nómina de candidatos a fiscal general del 2022. Fue magistrado presidente de la Sala Cuarta de Apelaciones Penal desde el 2014, en prolongación de funciones, hasta el 2023, e integró el pleno de la CSJ desde el 2016 como suplente.

En noviembre del 2020, mientras era suplente en el pleno de la CSJ, avaló dar trámite al antejuicio contra los magistrados de la CC Francisco de Mata Vela y Gloria Porras, presentado por la abogada Soazig Amanda Santizo, defensora de los Bitkov en el caso Migración.

En octubre del 2019, integró la planilla presentada por la magistrada Zonia de la Paz Santizo Corleto, para la elección de representantes de magistrados de Apelaciones, que integrarían la comisión de postulación de candidatos a la CSJ del período 2019-2024.

Fue juez pesquisidor del antejuicio contra el diputado por el Parlacén Gilmar Othmar Sánchez Herrera, del partido FCN-Nación, implicado en el caso del fraude en el Registro de la Propiedad.

Recomendó retirarle la inmunidad, pero la CSJ no dio trámite al antejuicio. Lo denunció el abogado Alfonso Carrillo por prevaricato, por haber excarcelado a la magistrada de la CSJ, Blanca Stalling.

De León al ser seleccionado como el sexto candidato a fiscal general dejó fuera a Consuelo Porras. Fotografía: Guatemala Visible.

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