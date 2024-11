“Todo fue en cuestión de segundos”: sobreviviente de accidente en centro comercial narra el trágico momento

La sobreviviente del accidente en el centro comercial que cobró la vida de su compañero describió con angustia los momentos previos al impacto.

La rapidez con la que ocurrió todo dejó poco margen para reaccionar, según cuenta.

El suceso marcó la tarde del domingo 17 de noviembre, cuando una camioneta se precipitó desde el séptimo nivel del parqueo y cayó sobre una plaza del comercial unos niveles abajo.

Justo en el lugar del impacto se encontraba el quiosco donde Leslie Chajón y Oliver André de Paz se encontraban trabajando.

El impacto del momento fue repentino para Leslie. Estaba a pocos minutos de salir de trabajo cuando todo pasó.

Aunque tal como se observa en uno de los videos que más ha circulado en las redes sociales, Leslie logró correr del espacio del quiosco, pero los escombros la alcanzaron.

Pasó demasiado rápido, recordó.

“Estaba hablando con él —Oliver André de Paz—, despidiéndome, y luego solo recuerdo que cayó un poco de escombro sobre mí, que fue lo que me lastimó. Salí corriendo por instinto, pero jamás me imaginé que un vehículo venía hacia nosotros. Mi compañero ni siquiera tuvo tiempo de pensar; todo fue cuestión de segundos”, relató a durante el sepelio de su compañero Oliver André.

Leslie expresó su tristeza y pesar por la pérdida de su compañero, a quien recordó como una persona alegre e importante en su vida laboral, a la vez que dijo que quería honrar su memoria.

“Para mí, él fue una persona muy importante. Pasaba seis horas de mi día trabajando con él, y viceversa, cumpliendo turnos. Él hacía el ambiente más ameno, realmente era una persona alegre, chistosa. Esto ha sido un pesar enorme”, aseguró.

Aunque Leslie se mostró agradecida de haber sobrevivido, no ocultó el profundo vacío que dejó la pérdida de Oliver André. Como ella describió, estos días después del accidente han sido “bastante difíciles y largos”.

“Es triste que estas tragedias puedan suceder en un área laboral. No es como generalmente dicen, sí estaba en la calle, se lo buscó. Trabajando, pues uno esperaría estar seguro en el área en el que uno está”, declaró.

Luego de sobrevivir al accidente, la joven recibió atención por los golpes y fue dada de alta el miércoles 20 de noviembre, pero aún en recuperación, quiso despedirse de su compañero y amigo, y asistió al sepelio y entierro de Oliver en Amatitlán.

A las 15 horas, familiares, amigos y su hermano compartieron a Prensa Libre y Guatevisión los recuerdos del joven quien soñaba con ser abogado.

Sobre la huella que dejó su amigo, afirmó: “Es una persona increíble. ‘Es’, porque solo se va quien se olvida. Él siempre va a permanecer y tendrá una parte de nosotros por la gran persona quien fue”.

En medio del dolor, la sobreviviente reiteró su deseo de que la memoria de su compañero no se desvanezca.

"Al final, son vidas, no es un juego, no es un chiste. Gracias a Dios estoy aquí contándolo, pero pudo no haber sido así, y mi compañero no está aquí para hacerlo”, afirmó.

Familiares y amigos de Oliver André lo recordaron de manera emotiva, y pidieron que no quede en el olvido el impacto de su pérdida.

Keneth, hermano de Oliver André, recordó con profunda tristeza los momentos previos a la tragedia.

Momentos antes de la fatídica tarde, Keneth recuerda que pasaron tiempo juntos: "Me pidió dijo, vamos a la iglesia y ahí estuve con él, sin pensar que iba sería el último —momento—". Me voy dichoso de que lo pasamos en Dios, que lo pasamos juntos", relató sin poder contener las lágrimas.

Oliver, una persona activa y apasionada por el fútbol, las caminatas y los videojuegos, era un pilar para su hermano.

"Me daba aliento para seguir y ahora ya no está para decirme qué hacer. La verdad me hará mucha falta. Él fue quien me corrigió, él era quien sabía a dónde iba, dónde estaba. Él era mi ejemplo siempre", expresó conmovido.