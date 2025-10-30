Tragedia en puente Mocá: hallan sin vida a menor de 1 año y un hombre continúa desaparecido

Muere menor y un hombre sigue desaparecido tras caer vehículo del puente Mocá, en la ruta al suroccidente.

Lugar donde un vehículo cayó al río desde el puente Brisas del Mocá. (Foto Prensa Libre: Marvin Túnchez)

La Gobernación Departamental de Suchitepéquez informó que la madrugada de este jueves 30 de octubre fue extraído el vehículo particular que cayó al cauce del río, en el área del puente Brisas del Mocá, en el kilómetro 132 de la ruta al Suroccidente, Chicacao.

Añadió que continúan las acciones interinstitucionales para atender la emergencia y para la búsqueda de una persona que aún permanece desaparecida.

Indicó que, tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional Civil fueron los primeros en llegar al lugar y comenzaron las labores de rescate de los ocupantes del automóvil, logrando auxiliar a varias personas que posteriormente fueron trasladadas al Hospital Nacional de Mazatenango.

La noche del miércoles 29 de octubre, la familia viajaba en una camionetilla. Se sabe de manera preliminar que el vehículo fue sacado de la cinta asfáltica por un transporte pesado, lo que provocó su caída al río.

En el lugar falleció Pablo Salvador Tzina Sicay, de 1 año, quien fue arrastrado por la corriente y hallado horas más tarde, río abajo.

El padre del menor, identificado como Diego Ratzan Tzina, de 35 años, continúa desaparecido. Las labores de búsqueda y rescate se reiniciaron la madrugada de hoy.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que brigadas de rescate y pobladores reanudaron las tareas de búsqueda en el río.

La Conred afirmó que el accidente se habría registrado porque los afectados no sabían del colapso del puente y pasaron de largo hacia el río.

El 9 de octubre el puente Brisas del Mocá, en el kilómetro 132 de la ruta a suroccidente, colapsó debido a la crecida del río, por lo que el paso es un puente paralelo.  

Según información preliminar, el automóvil cayó desde la estructura del puente colapsado, desde una altura de unos 10 metros. En el lugar hay señalización, por lo que autoridades tendrán que ampliar la investigación.

