Tres hombres resultan heridos a balazos en dos colonias de la zona 7

Sucesos

Tres hombres resultan heridos a balazos en dos colonias de la zona 7

La noche del 28 y la madrugada del 29 de septiembre marcaron una jornada violenta en la zona 7. Tres hombres fueron heridos por arma de fuego en distintos sectores de las colonias Centroamérica y Cuatro de Febrero.

|

Ataque armado zona 7

Los Bomberos Municipales y Voluntarios informan sobre tres heridos de bala entre la noche del 28 y madrugada del 29 de septiembre en dos colonias de la zona 7 de la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales).

Los Bomberos Municipales informaron la noche del 28 de septiembre sobre el traslado de un hombre herido de bala en la colonia Centroamérica, zona 7 de la capital.

El herido ingresó en estado delicado al Hospital Roosevelt, ya que presentaba cinco perforaciones en el cuerpo, ocasionadas por proyectil de arma de fuego.

Los socorristas detallaron que las heridas se ubican en el abdomen y el tórax.

Asimismo, los Bomberos Voluntarios reportaron que otro hombre fue herido de bala en una pierna, en la misma colonia.

EN ESTE MOMENTO

BERNER GARCÍA. ESCUELA DE PSICOLOGÍA

Cang defiende convocatoria para elegir a su representante ante el CSU-USAC y presenta apelación en la CC

Alcaldes entregan más de 300 cartas para pedir la sanción de la ley de Codedes.

Decisión de Arévalo sobre ley de Codedes agita carrera por la Anam

Le podría interesar: Dos hombres fallecidos y dos heridos en ataque armado contra varias personas en Villa Nueva

Según fotografías del cuerpo de socorro, esta persona ingresó caminando a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Los disparos se registraron en la 9a. y 10 calle, y 32 y 33 avenida, colonia Centroamérica, zona 7.

Tercer ataque en la zona 7

En la madrugada del 29 de septiembre, los Bomberos Voluntarios también atendieron a un motorista herido por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

La víctima fue llevada en estado crítico al Hospital General San Juan de Dios.

La emergencia fue reportada en la 30 avenida y 23 calle, colonia Cuatro de Febrero, zona 7.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

ARCHIVADO EN:

Sucesos Tendencias nacionales Violencia en Guatemala Zona 7 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS