Tres hombres resultan heridos a balazos en dos colonias de la zona 7

Los Bomberos Municipales informaron la noche del 28 de septiembre sobre el traslado de un hombre herido de bala en la colonia Centroamérica, zona 7 de la capital.

El herido ingresó en estado delicado al Hospital Roosevelt, ya que presentaba cinco perforaciones en el cuerpo, ocasionadas por proyectil de arma de fuego.

Los socorristas detallaron que las heridas se ubican en el abdomen y el tórax.

Asimismo, los Bomberos Voluntarios reportaron que otro hombre fue herido de bala en una pierna, en la misma colonia.

Le podría interesar: Dos hombres fallecidos y dos heridos en ataque armado contra varias personas en Villa Nueva

Según fotografías del cuerpo de socorro, esta persona ingresó caminando a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Los disparos se registraron en la 9a. y 10 calle, y 32 y 33 avenida, colonia Centroamérica, zona 7.

Tercer ataque en la zona 7

En la madrugada del 29 de septiembre, los Bomberos Voluntarios también atendieron a un motorista herido por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

La víctima fue llevada en estado crítico al Hospital General San Juan de Dios.

La emergencia fue reportada en la 30 avenida y 23 calle, colonia Cuatro de Febrero, zona 7.

Un motorista resultó con varias heridas de bala en diferentes regiones del cuerpo, luego de ser atacado en la 30 avenida y 23 calle zona 7, colonia 4 de febrero, fue trasladado en estado crítico al hospital San Juan de Dios. #CVBalServicio pic.twitter.com/Oaw3g3QTbu — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 29, 2025

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.