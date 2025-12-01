Tres muertos y cinco heridos en accidentes en distintas rutas del país en las últimas horas

Tres muertos y cinco heridos en accidentes en distintas rutas del país en las últimas horas

Los bomberos reportaron colisiones y personas arrolladas en distintos puntos de Guatemala.

Un motorista murió en accidente en el kilómetro 90 de la ruta al Atlántico. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que este lunes 1 de diciembre, un motorista colisionó en la parte trasera de un vehículo de transporte pesado en el kilómetro 90 de la ruta al Atlántico.

Añadieron que los socorristas efectuaron la evaluación correspondiente y constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a notificar a las autoridades. La persona fallecida no ha sido identificada y el paso está interrumpido en un carril.

También reportaron un accidente entre un picop y una camioneta agrícola en la aldea Xatinap V, Santa Cruz del Quiché.

Seis menores que viajaban en el picop sufrieron crisis nerviosa, y una mujer de 35 años resultó con golpes y heridas en distintas partes del cuerpo, por lo que fue estabilizada y trasladada al Hospital Regional de Quiché.

En otro percance, un picop en el que viajaban ocho personas volcó, luego de que, según el conductor, el vehículo presentó fallas en el sistema de frenos en la colonia Las Manzanillas 2, Tejutla, San Marcos. Cuatro personas resultaron heridas y fueron llevadas al Hospital Nacional de San Marcos.

La noche del domingo 30 de noviembre, en el kilómetro 57 de la ruta al Atlántico, un hombre murió al ser arrollado por un vehículo que continuó la marcha. El cuerpo quedó tendido en uno de los carriles.

Los Bomberos Voluntarios indicaron que otro hombre perdió la vida al ser arrollado en el kilómetro 27.5 de la ruta a El Salvador.

