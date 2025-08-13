Un agente de la PNC y dos civiles resultan heridos en ataque armado en la avenida Petapa

Sucesos

Tres personas, entre ellas un agente de la PNC, resultaron heridas en un ataque armado en la avenida Petapa.

|

Socorristas resguardan la escena donde tres personas resultaron heridas de bala en la avenida Petapa y 2a calle, zona 12. (Foto Prensa Libre: captura de video de los Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales informaron que este miércoles 13 de agosto se registró un incidente armado en la avenida Petapa y 2a calle, zona 12 de la capital.


Rafael Zúñiga, portavoz de ese cuerpo de socorro, indicó que técnicos en urgencias médicas atendieron a tres personas heridas de bala.

Añadió que los heridos fueron trasladados a distintos centros asistenciales y que entre ellos se encuentra un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

Zúñiga señaló que en el lugar ocurrió un confuso incidente en el que las tres personas resultaron heridas.

Según imágenes compartidas por los bomberos, se observan cierres viales mientras las autoridades efectúan las diligencias de ley.

Las autoridades no han dado detalles de cómo se habría registrado el incidente.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Avenida petapa Policía Nacional Civil 
