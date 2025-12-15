Un fallecido en colisión múltiple en la zona 10; la PMT hace cierres viales

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, informó que la madrugada de este lunes 15 de diciembre se registró una colisión entre dos motocicletas, un automóvil y un picop, en el crucero de la 6a avenida y 19 calle, zona 10 de la capital.

Añadió que, debido a lo ocurrido, hay desvíos viales en la 19 calle hacia la 8a avenida, así como en la 6a avenida y 18 calle, de esa misma zona.

Los Bomberos Municipales reportaron que en el lugar del percance localizaron, sobre la cinta asfáltica, a un motorista de unos 35 años, quien no presentaba signos vitales, a causa del politraumatismo que sufrió.

Una de las motocicletas quedó con severos daños, y algunas piezas quedaron esparcidas en el asfalto.

Montejo agregó que, además, una persona resultó herida y fue trasladada en estado grave a un hospital.

Indicó que en el área hay cierres viales para que las autoridades correspondientes realicen las diligencias de ley.

