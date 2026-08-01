Un fallecido, heridos y vehículos destruidos en accidentes registrados este 1 de agosto

Los bomberos informaron de una persona fallecida y varias heridas en accidentes de tránsito registrados en distintas rutas de Guatemala este sábado 1 de agosto.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital informó de una colisión vehicular en la calzada Roosevelt y 26 avenida, zona 7.

Añadió que uno de los vehículos involucrados quedó sobre el arriate central y que algunas personas fueron trasladadas a un centro asistencial.

Agentes brindan apoyo en el sector para atender la emergencia y mantener la circulación vehicular.

La PMT recomienda a los pilotos transitar con precaución, reducir la velocidad y atender las indicaciones de los agentes en el área.

La PMT de Villa Nueva reportó dos personas heridas en una colisión vehicular en la subida de Villalobos.

Agentes regulan el paso de automotores mientras esperan el retiro de los vehículos involucrados.

Provial reportó una colisión múltiple en el kilómetro 72.9 de la ruta CA-2 Occidente, en Siquinalá, Escuintla.

Derivado del percance, está obstruido el carril derecho en ambas direcciones.

Una persona murió en el lugar del percance. Varias piezas de los automotores involucrados quedaron esparcidas sobre el asfalto.

#PMTVillaNueva a la espera del retiró de vehículos involucrados en colisión vehicular en la subida de Villa Lobos, agentes reportaron dos personas gravemente heridas. pic.twitter.com/0WtxIsg2tA — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) August 1, 2026

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.