Un fallecido, heridos y vehículos destruidos en accidentes registrados este 1 de agosto

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Un fallecido, heridos y vehículos destruidos en accidentes registrados este 1 de agosto

Tres accidentes de tránsito se registraron en las primeras horas de este sábado en distintas rutas del país.

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ACCIDENTE EN LA 26 AVENIDA Y CALZADA ROOSEVELT

Vehículo accidentado en la calzada Roosevelt y 26 avenida, zona 7. (Foto Prensa Libre: PMT de la capital)

Los bomberos informaron de una persona fallecida y varias heridas en accidentes de tránsito registrados en distintas rutas de Guatemala este sábado 1 de agosto.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital informó de una colisión vehicular en la calzada Roosevelt y 26 avenida, zona 7.

Añadió que uno de los vehículos involucrados quedó sobre el arriate central y que algunas personas fueron trasladadas a un centro asistencial.

Agentes brindan apoyo en el sector para atender la emergencia y mantener la circulación vehicular.

EN ESTE MOMENTO

El Decreto 15-2026 exonerará del IUSI a los inmuebles de uso residencial cuando entre en vigor; mientras tanto, el cobro del impuesto continúa conforme a la ley vigente, según explicación del diputado Juan Carlos Rivera. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock).

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La PMT recomienda a los pilotos transitar con precaución, reducir la velocidad y atender las indicaciones de los agentes en el área.

La PMT de Villa Nueva reportó dos personas heridas en una colisión vehicular en la subida de Villalobos.

Agentes regulan el paso de automotores mientras esperan el retiro de los vehículos involucrados.

Provial reportó una colisión múltiple en el kilómetro 72.9 de la ruta CA-2 Occidente, en Siquinalá, Escuintla.

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Derivado del percance, está obstruido el carril derecho en ambas direcciones.

Una persona murió en el lugar del percance. Varias piezas de los automotores involucrados quedaron esparcidas sobre el asfalto.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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