Nueve personas mueren en accidentes y hechos de violencia en distintos puntos del país durante las últimas horas

Nueve personas fallecieron por hechos de violencia y accidentes de tránsito reportados por los cuerpos de socorro entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes 22 de junio.

Dos hombres perdieron la vida en un ataque armado en la sección G de la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, informaron los Bomberos Municipales de ese municipio. El ataque se registró en una calle donde había varios vehículos estacionados.

Los Bomberos Municipales Departamentales detallaron en su reporte que, en la ruta a la aldea Plantón Cocajol, San Antonio La Paz, El Progreso, localizaron a un costado de la carretera el cadáver de un hombre con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. La víctima fue atacada cuando se desplazaba por la orilla de la carretera.

En otro suceso, informaron que en el kilómetro 85 de la ruta Interamericana un hombre que se movilizaba en bicicleta fue arrollado por un vehículo que continuó la marcha. Socorristas trataron de auxiliarlo, pero la persona ya no contaba con signos vitales. El cuerpo quedó a un costado de la ruta junto a la bicicleta, que sufrió severos daños.

También reportaron que un hombre murió arrollado en el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico. Según el reporte, la víctima quedó sobre uno de los carriles y murió por politraumatismo.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Fraijanes informó sobre el fallecimiento de una persona en el kilómetro 25 de la carretera a El Salvador, en dirección hacia la capital.

Añadió que las autoridades correspondientes se encuentran en el lugar realizando las diligencias e investigaciones. La PMT recomendó a los conductores tomar precauciones y considerar posibles retrasos en el tránsito.

La PMT también informó que en el kilómetro 29, siempre en la ruta a El Salvador, un vehículo particular y una motocicleta se vieron involucrados en un hecho de tránsito.

Como resultado, una mujer que acompañaba al motociclista falleció en el lugar y el conductor de la motocicleta fue trasladado a un centro asistencial.

La PMT y la Policía Nacional Civil coordinan acciones en el sector mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Los Bomberos Voluntarios informaron que una persona murió en un accidente en el kilómetro 82 de la ruta CA-2, en Siquinalá, Escuintla.

Una persona murió en accidente en el km 82 de la ruta al Pacífico, en Siquinalá, Escuintla. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

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Socorristas localizaron en la escena la camioneta agrícola P-799JSC. La persona fallecida se encontraba debajo del vehículo.

Los Bomberos Voluntarios también alertaron que un motorista murió en percance vial en el km 88.6 de la Ruta Nacional 14.

La PMT de Villa Nueva informa sobre motoristas heridos en un accidente de tránsito en el ingreso al bulevar sur de San Cristóbal. La movilidad vehicular se ve afectada en el área.

#Urgente Motoristas heridos en hechos de tránsito en el ingreso a bulevar sur de San Cristóbal #PMTVillaNueva coordina unidades de emergencia. pic.twitter.com/vl93YhtFIY — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) June 22, 2026

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