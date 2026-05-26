Un menor fallecido y una mujer herida en ataques armados en Boca del Monte y Chinautla

Los bomberos han reportado una persona fallecida, una herida y el hallazgo de un cadáver en la vía pública en las últimas horas.

Según el reporte de los Bomberos Voluntarios, un ataque armado se registró en la 0 avenida C y 4a calle, zona 2 de la aldea Boca del Monte, Villa Canales.

Añadieron que la víctima es un adolescente de 14 años, quien sufrió heridas en distintas partes del cuerpo.

El ataque contra el menor ocurrió en una calle y las autoridades investigan el móvil del crimen.

Los Bomberos Municipales de Chinautla informaron de un ataque armado en el bulevar principal de Tierra Nueva 2.

El hecho armado fue contra un grupo de personas que se dirigían en picop hacia La Terminal, zona 4. Una mujer conducía el vehículo y sufrió dos heridas de bala.

La piloto perdió el control y el picop chocó contra un poste del sector.

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Hombre muere en Villa Nueva

Los Bomberos Municipales informaron que un hombre fue localizado sin vida en la vía pública en la 6a avenida y 3a calle, zona 5 de Villa Nueva, en la colonia La Enriqueta. Según los bomberos, el fallecido fue identificado como Víctor Oliveiro García Galicia, de 42 años. Se desconoce la causa del deceso.

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