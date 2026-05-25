Ataque armado dentro de taller deja tres muertos y dos heridos en San José Pinula

Un ataque armado ocurrido este lunes 25 de mayo dentro de un taller de mototaxis en la 3a. avenida y 4a. calle de la zona 3 de San José Pinula, Guatemala, dejó tres personas fallecidas y dos heridas, informaron los Bomberos Voluntarios.

Los socorristas indicaron que al llegar al lugar localizaron a cinco personas con múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Tres de las víctimas ya habían fallecido debido a la gravedad de las lesiones, mientras que dos sobrevivientes fueron estabilizados en el lugar por técnicos en urgencias médicas.

Posteriormente, los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital General San Juan de Dios, donde se realizaría la documentación correspondiente sobre su estado de salud, detallaron los Bomberos Voluntarios.

Ataque armado sucedió en la 3 Avenida y 4 Calle zona 3 de San José Pinula. Bomberos Voluntarios han trasladado 02 hombres con heridas de bala, en el lugar quedan 03 personas fallecidas. Se coordina con autoridades correspondientes. pic.twitter.com/t6qqE3pBz8 — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) May 25, 2026

Víctimas permanecían dentro de taller de vehículos

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por socorristas, la balacera se registró dentro de un taller de mototaxis ubicado en la zona 3 de San José Pinula.

En el lugar quedaron tres personas fallecidas. De manera preliminar, se conoció que dos víctimas permanecían dentro del taller y otra dentro de un vehículo negro que se encontraba en el inmueble. Sin embargo, serán las autoridades quienes determinen oficialmente cómo ocurrieron los hechos y la ubicación exacta de cada víctima.

Los Bomberos Voluntarios movilizaron varias unidades hacia el sector luego de recibir alertas sobre detonaciones de arma de fuego y personas heridas.

Ataque armado sucedió en la 3 Avenida y 4 Calle zona 3 de San José Pinula. Bomberos Voluntarios han trasladado 02 hombres con heridas de bala, en el lugar quedan 03 personas fallecidas. Se coordina con autoridades correspondientes. pic.twitter.com/vBuzVququF — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) May 25, 2026

Los técnicos en urgencias médicas brindaron atención prehospitalaria a los dos sobrevivientes antes de trasladarlos al Hospital General San Juan de Dios para recibir atención especializada.

PNC y MP investigan el ataque armado

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron la escena mientras fiscales del Ministerio Público (MP) iniciaron las diligencias para recabar indicios y establecer el móvil del ataque armado.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni han informado sobre posibles capturas relacionadas con este hecho de violencia.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.