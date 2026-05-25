Ataque armado dentro de taller deja tres muertos y dos heridos en San José Pinula

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Ataque armado dentro de taller deja tres muertos y dos heridos en San José Pinula

Bomberos Voluntarios trasladaron a dos personas heridas al Hospital General San Juan de Dios tras una balacera registrada en la zona 3 de San José Pinula.

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Bomberos Voluntarios trasladaron a dos personas heridas al Hospital General San Juan de Dios tras una balacera registrada en la zona 3 de San José Pinula.

Bomberos Voluntarios y agentes de la PNC trabajan dentro del taller de mototaxis donde ocurrió el ataque armado que dejó tres personas fallecidas y dos heridas en la zona 3 de San José Pinula. (Foto: Prensa Libre, Bomberos Voluntarios).

Un ataque armado ocurrido este lunes 25 de mayo dentro de un taller de mototaxis en la 3a. avenida y 4a. calle de la zona 3 de San José Pinula, Guatemala, dejó tres personas fallecidas y dos heridas, informaron los Bomberos Voluntarios.

Los socorristas indicaron que al llegar al lugar localizaron a cinco personas con múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Tres de las víctimas ya habían fallecido debido a la gravedad de las lesiones, mientras que dos sobrevivientes fueron estabilizados en el lugar por técnicos en urgencias médicas.

Posteriormente, los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital General San Juan de Dios, donde se realizaría la documentación correspondiente sobre su estado de salud, detallaron los Bomberos Voluntarios.

Víctimas permanecían dentro de taller de vehículos

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por socorristas, la balacera se registró dentro de un taller de mototaxis ubicado en la zona 3 de San José Pinula.

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En el lugar quedaron tres personas fallecidas. De manera preliminar, se conoció que dos víctimas permanecían dentro del taller y otra dentro de un vehículo negro que se encontraba en el inmueble. Sin embargo, serán las autoridades quienes determinen oficialmente cómo ocurrieron los hechos y la ubicación exacta de cada víctima.

Los Bomberos Voluntarios movilizaron varias unidades hacia el sector luego de recibir alertas sobre detonaciones de arma de fuego y personas heridas.

Los técnicos en urgencias médicas brindaron atención prehospitalaria a los dos sobrevivientes antes de trasladarlos al Hospital General San Juan de Dios para recibir atención especializada.

PNC y MP investigan el ataque armado

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron la escena mientras fiscales del Ministerio Público (MP) iniciaron las diligencias para recabar indicios y establecer el móvil del ataque armado.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni han informado sobre posibles capturas relacionadas con este hecho de violencia.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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