Un muerto, dos heridos y un mototaxi destruido en accidente en la ruta al suroccidente

Una persona muerta y dos heridas graves en accidente de mototaxi en Suchitepéquez

Una persona fallecida y dos más con heridas de gravedad fue el saldo de un accidente de mototaxi ocurrido este viernes 16 de enero en el kilómetro 142.5 de la ruta al suroccidente, en el municipio de San Antonio, Suchitepéquez.

Los Bomberos Municipales Departamentales brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 31 años, quien sufrió trauma craneal, golpes y laceraciones en varias partes del cuerpo. Fue estabilizado en el lugar y trasladado a la Emergencia del Hospital Nacional de Mazatenango.

También se reportó otra persona herida, cuya identidad no ha sido confirmada.

De acuerdo con versiones preliminares, el mototaxi habría sido colisionado por dos camiones.

El impacto dejó a una persona fallecida en el lugar. El cuerpo de la víctima, que no ha sido identificada, quedó tendido sobre el asfalto.

El mototaxi quedó destruido y varias piezas del vehículo quedaron esparcidas sobre la carretera.

Según medios locales, tanto el fallecido como los heridos se desplazaban en el mototaxi.

El tránsito se ve afectado en el área del accidente.

