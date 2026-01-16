Un muerto, dos heridos y un mototaxi destruido en accidente en la ruta al suroccidente

Sucesos

Un muerto, dos heridos y un mototaxi destruido en accidente en la ruta al suroccidente

Tres personas que se desplazaban en mototaxi se accidentaron en Suchitepéquez; una murió y dos resultaron heridas.

Óscar García

y

|

time-clock

Mototaxi queda destruido en accidente en el km 142 de la ruta al suroccidente. (Foto Prensa Libre: Marvin Túnchez)

Una persona muerta y dos heridas graves en accidente de mototaxi en Suchitepéquez

Una persona fallecida y dos más con heridas de gravedad fue el saldo de un accidente de mototaxi ocurrido este viernes 16 de enero en el kilómetro 142.5 de la ruta al suroccidente, en el municipio de San Antonio, Suchitepéquez.

Los Bomberos Municipales Departamentales brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 31 años, quien sufrió trauma craneal, golpes y laceraciones en varias partes del cuerpo. Fue estabilizado en el lugar y trasladado a la Emergencia del Hospital Nacional de Mazatenango.

También se reportó otra persona herida, cuya identidad no ha sido confirmada.

De acuerdo con versiones preliminares, el mototaxi habría sido colisionado por dos camiones.

El impacto dejó a una persona fallecida en el lugar. El cuerpo de la víctima, que no ha sido identificada, quedó tendido sobre el asfalto.

El mototaxi quedó destruido y varias piezas del vehículo quedaron esparcidas sobre la carretera.

Según medios locales, tanto el fallecido como los heridos se desplazaban en el mototaxi.

El tránsito se ve afectado en el área del accidente.

Para leer más: Accidentes incrementan en 2025 y más de 1 mil 200 personas han muerto en percances de motos

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Marvin Túnchez

Marvin Túnchez

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito Ruta al suroccidente San Antonio Suchitepéquez 
