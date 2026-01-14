Una mujer muere y cuatro resultan heridas en accidente en el kilómetro 44 de la ruta Interamericana

Los Bomberos Voluntarios de Sumpango, Sacatepéquez, informaron que la madrugada de este miércoles 14 de enero se registró un accidente en el kilómetro 44 de la ruta Interamericana, carril hacia occidente.

Según el reporte, el conductor de un camión de volteo perdió el control y el vehículo se cruzó al carril contrario, donde circulaba una camioneta, a la cual impactó de frente.

Indicaron que, lamentablemente, nada pudieron hacer por la conductora, quien murió en el lugar del percance.

Añadieron que en la camioneta quedaron atrapadas cuatro mujeres, entre ellas una bebé, quienes sufrieron múltiples fracturas en las extremidades.

Socorristas utilizaron equipo especial para rescatarlas de los restos del vehículo y posteriormente las trasladaron al Hospital Nacional de Chimaltenango.

Según los bomberos, las personas heridas son originarias de San Lucas Sacatepéquez.

La camioneta quedó destruida en la parte frontal debido a la fuerza del impacto.

En otro hecho, los Bomberos Municipales reportaron que la noche del martes 13 de enero un motorista murió en un percance en el kilómetro 8 de la ruta al Atlántico.

