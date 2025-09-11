Una mujer muerta y tres heridos tras caer vehículo en hondonada del km 13 de la ruta al Atlántico

Sucesos

Una mujer muerta y tres heridos tras caer vehículo en hondonada del km 13 de la ruta al Atlántico

Un vehículo cayó en una hondonada en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico. Los Bomberos Municipales reportaron una mujer muerta y tres personas heridas.

Lourdes Arana

y

|

Bomberos atienden a personas heridas en accidente en el km 13 de la ruta al Atlántico. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Este jueves 11 de septiembre, un taxi no registrado cayó en una hondonada en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico, en el tramo de la aldea Las Canoas, zona 25.

Los Bomberos Municipales atendieron la emergencia e informaron que dos hombres y una mujer resultaron heridos, por lo que fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios.

Además, los socorristas efectuaron un rastreo en busca de una persona, la cual fue encontrada fallecida a causa de politraumatismo.

La víctima es una mujer de unos 50 años, añadió el referido cuerpo de socorro.

El vehículo blanco quedó destruido por la fuerza del impacto al caer en la hondonada.

Las autoridades aún investigan qué habría provocado que el carro cayera en ese lugar.

Accidente en Quetzaltenango

Los Bomberos Voluntarios reportaron que una persona sufrió heridas cuando el vehículo en el que viajaba volcó en la ruta de La Esperanza a Quetzaltenango.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lourdes Arana

Lourdes Arana

ARCHIVADO EN:

Accidente de tránsito Ruta al Atlántico Zona 25 
