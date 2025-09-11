Una mujer muerta y tres heridos tras caer vehículo en hondonada del km 13 de la ruta al Atlántico

Este jueves 11 de septiembre, un taxi no registrado cayó en una hondonada en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico, en el tramo de la aldea Las Canoas, zona 25.

Los Bomberos Municipales atendieron la emergencia e informaron que dos hombres y una mujer resultaron heridos, por lo que fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios.

Además, los socorristas efectuaron un rastreo en busca de una persona, la cual fue encontrada fallecida a causa de politraumatismo.

La víctima es una mujer de unos 50 años, añadió el referido cuerpo de socorro.

El vehículo blanco quedó destruido por la fuerza del impacto al caer en la hondonada.

Las autoridades aún investigan qué habría provocado que el carro cayera en ese lugar.

#AccidenteVehicular

Oficial Julio Rodríguez de @bomberosmuni brinda información del accidente de tránsito en el Kilómetro 13 ruta a la aldea Las Canoas zona 25, donde una mujer pierde la vida y 3 personas mas son trasladadas al @HospigenGT . pic.twitter.com/fr8FkKgpVc — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) September 11, 2025

Accidente en Quetzaltenango

Los Bomberos Voluntarios reportaron que una persona sufrió heridas cuando el vehículo en el que viajaba volcó en la ruta de La Esperanza a Quetzaltenango.

