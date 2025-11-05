Sucesos
Una persona muere en accidente de camión en la bajada de Las Cañas
Una persona murió en el accidente de un camión en la ruta a Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
Una persona perdió la vida en accidente en la bajada de Las Cañas. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)
Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que este miércoles 5 de noviembre se registró el accidente de un camión en el kilómetro 37 de la ruta a Antigua Guatemala, en la bajada de Las Cañas, municipio de Magdalena Milpas Altas, Sacatepéquez.
Indicaron que una persona murió en el percance y que utilizaron equipo especial para recuperar el cuerpo.
La víctima no ha sido identificada, y el camión quedó con severos daños sobre la ruta asfáltica.
Provial informó que, debido a lo sucedido, agentes habilitaron un carril reversible.
En otro hecho, el referido cuerpo de socorro reportó que una persona fue arrollada en el kilómetro 167 de la ruta CA-2.
La víctima murió en el lugar, debido a la gravedad de los golpes que sufrió.
Según imágenes compartidas por los bomberos, se trataba de un vendedor ambulante.
