Una persona muere en accidente de camión en la bajada de Las Cañas

Una persona murió en el accidente de un camión en la ruta a Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Una persona perdió la vida en accidente en la bajada de Las Cañas. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que este miércoles 5 de noviembre se registró el accidente de un camión en el kilómetro 37 de la ruta a Antigua Guatemala, en la bajada de Las Cañas, municipio de Magdalena Milpas Altas, Sacatepéquez.


Indicaron que una persona murió en el percance y que utilizaron equipo especial para recuperar el cuerpo.

La víctima no ha sido identificada, y el camión quedó con severos daños sobre la ruta asfáltica.

Provial informó que, debido a lo sucedido, agentes habilitaron un carril reversible.

En otro hecho, el referido cuerpo de socorro reportó que una persona fue arrollada en el kilómetro 167 de la ruta CA-2.

La víctima murió en el lugar, debido a la gravedad de los golpes que sufrió.

Según imágenes compartidas por los bomberos, se trataba de un vendedor ambulante.

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Accidente de tránsito Antigua Guatemala 
