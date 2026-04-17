Valorado en Q500 mil: PNC recupera camión y captura a una persona tras una persecución en Chimaltenango

La Policía Nacional Civil informó este 17 de abril sobre la recuperación de un camión valorado en casi Q500 mil en Chimaltenango, además de la captura de un presunto robacamiones.

Según el informe que la Policía compartió en redes sociales, todo comenzó mediante una denuncia ciudadana que alertaba sobre el robo de un camión en el kilómetro 58 del Libramiento de Chimaltenango.

La Policía logró detener el camión luego de efectuar una persecución en el kilómetro 61.5 de la ruta Interamericana.

El capturado, según la PNC, fue identificado como Manuel "N", de 27 años, con el alias de "Shaggy".

Con respecto al camión, la PNC afirmó que se trata de un vehículo marca Hino, valorado en casi Q500 mil.

Tras denuncia ciudadana PNC recupera camión valorado en Q. 500,000 y captura a roba camiones



En seguimiento a una denuncia ciudadana, sobre el robo de un camión en el kilómetro 58 del Libramiento, Chimaltenango, policías de la comisaría 73, inician la búsqueda pic.twitter.com/v9ADIxeVXn — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 17, 2026

Finalmente, las autoridades señalan que el detenido es presunto miembro de una estructura criminal dedicada al robo de camiones o furgones.

Gorras y chalecos

Este mismo viernes, la PNC llevó a cabo una serie de allanamientos en la zona 16 y en otras áreas de la capital, en seguimiento a varios ataques armados registrados.

Preliminarmente se reporta la localización de una pistola, gorras y chalecos con insignias similares a las de la PNC y la localización de dos menores de edad que estan asegurados.



Se ampliará pic.twitter.com/3jmdkcyVpj — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 17, 2026

Según su publicación en redes sociales, la PNC informó que los allanamientos, efectuados en las colonias San Gaspar I, San Gaspar II y Santa Rosita, fueron realizados por investigadores de la DEIC y fiscales.

Entre los hallazgos confirmados por las autoridades se encuentran armas de fuego, gorras y chalecos con insignias similares a las de la PNC.

Además, las autoridades localizaron a dos menores de edad, quienes fueron asegurados de inmediato, mientras continúan las investigaciones.

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