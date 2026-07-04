Muere una persona luego de que un vehículo cayera a un barranco en Chiantla, Huehuetenango

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Muere una persona luego de que un vehículo cayera a un barranco en Chiantla, Huehuetenango

Un vehículo cayó a un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad y quedó destruido. El piloto falleció.

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Un vehículo quedó destruido en el fondo de un barranco en Chiantla, Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

La mañana de este 4 de julio, un vehículo cayó en un barranco en el lugar conocido como La Piedrinera, en Chiantla, Huehuetenango. El piloto falleció.

Bomberos Voluntarios reportaron el deceso luego de rescatar el cuerpo del fondo del barranco, donde el vehículo quedó destruido.

Se informó que el piloto era originario de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango.

Medios locales transmitieron en redes sociales el rescate del cuerpo, ante la mirada de pobladores que lamentaron el hecho.

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Se desconoce las causas las accidente, y la identidad del conductor.

Por el accidente, el paso vehicular quedó interrumpido durante varias horas.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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