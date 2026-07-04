Muere una persona luego de que un vehículo cayera a un barranco en Chiantla, Huehuetenango

La mañana de este 4 de julio, un vehículo cayó en un barranco en el lugar conocido como La Piedrinera, en Chiantla, Huehuetenango. El piloto falleció.

Bomberos Voluntarios reportaron el deceso luego de rescatar el cuerpo del fondo del barranco, donde el vehículo quedó destruido.

Se informó que el piloto era originario de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango.

Medios locales transmitieron en redes sociales el rescate del cuerpo, ante la mirada de pobladores que lamentaron el hecho.

Se desconoce las causas las accidente, y la identidad del conductor.

Por el accidente, el paso vehicular quedó interrumpido durante varias horas.