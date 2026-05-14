Video muestra cómo motorista es atropellado por un transporte pesado en la ruta al Pacífico

Este 14 de mayo, los Bomberos Voluntarios informaron sobre un accidente en el kilómetro 16 de la ruta al Pacífico, donde un motorista perdió la vida al ser atropellado por un transporte pesado.

De acuerdo con información preliminar de los cuerpos de socorro, el accidente ocurrió en el carril que conduce del sur al norte, en la zona 6 de Villa Nueva.

Los socorristas señalaron que el motorista murió a causa de politraumatismo.

En el lugar del accidente, los bomberos informaron que, junto al cuerpo de la víctima, encontraron su documento de identificación, en el que aparece el nombre de León Oswaldo Tzul Chu.

Debido al accidente, agentes de tránsito de Villa Nueva efectuaron cierres vehiculares, lo que generó complicaciones viales en el sector.

Provial atiende hecho de tránsito en el km 16 de la ruta al Pacífico [CA-9 Sur], en Villa Nueva, Guatemala. Derrape de motocicleta deja una persona fallecida en el lugar. Obstruye el carril izquierdo con dirección norte.@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/rqQxpy4axh — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) May 14, 2026

Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento en que el motorista fue atropellado por el transporte pesado.

Motorista fallecido en hecho de tránsito en el km. 16 ruta CA-9 con dirección a la ciudad #PMTVillaNueva reporta cierre en el #TraficoVN pic.twitter.com/4ubB9RfHHP — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) May 14, 2026

En las imágenes se observa al motorista mientras se movilizaba entre los carriles y, cuando intenta alejarse del transporte pesado, pierde el control y es atropellado, por lo que muere en el lugar.

Por su parte, el transporte pesado continuó su marcha sin que el conductor se percatara de lo ocurrido.

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