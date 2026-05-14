Sucesos
Video muestra cómo motorista es atropellado por un transporte pesado en la ruta al Pacífico
Los Bomberos Voluntarios y las autoridades de tránsito informaron sobre un motorista fallecido tras un accidente en el km 16 de la ruta al Pacífico.
Bomberos y Autoridades de tránsito informaron sobre un motorista fallecido debido a un accidente de tránsito en el km 16 de la ruta al Pacífico. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)
Este 14 de mayo, los Bomberos Voluntarios informaron sobre un accidente en el kilómetro 16 de la ruta al Pacífico, donde un motorista perdió la vida al ser atropellado por un transporte pesado.
De acuerdo con información preliminar de los cuerpos de socorro, el accidente ocurrió en el carril que conduce del sur al norte, en la zona 6 de Villa Nueva.
Los socorristas señalaron que el motorista murió a causa de politraumatismo.
En el lugar del accidente, los bomberos informaron que, junto al cuerpo de la víctima, encontraron su documento de identificación, en el que aparece el nombre de León Oswaldo Tzul Chu.
Debido al accidente, agentes de tránsito de Villa Nueva efectuaron cierres vehiculares, lo que generó complicaciones viales en el sector.
Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento en que el motorista fue atropellado por el transporte pesado.
En las imágenes se observa al motorista mientras se movilizaba entre los carriles y, cuando intenta alejarse del transporte pesado, pierde el control y es atropellado, por lo que muere en el lugar.
Por su parte, el transporte pesado continuó su marcha sin que el conductor se percatara de lo ocurrido.
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