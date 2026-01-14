Video muestra cuando fiesta de cumpleaños termina con disparos en Mixco y dos personas mueren

La noche del martes 13 de enero, los Bomberos Municipales informaron sobre un ataque armado en la colonia Nueva Monserrat, zona 3 de Mixco.



Este miércoles 14 de enero, el Ministerio Público (MP) indicó que la Fiscalía Municipal de Mixco da seguimiento a un hecho armado ocurrido en ese municipio.

Añadió el MP que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, los agraviados —un hombre de 42 años y una mujer de 25— se encontraban junto a otras personas aún no identificadas y celebraban el cumpleaños de una de las víctimas en una cevichería ubicada en la 3a calle y 14 avenida de la colonia Nueva Monserrat.

Según el MP, alrededor de las 22 horas, al salir a la vía pública y tras una discusión, un individuo disparó directamente contra los agraviados, causándoles la muerte.

“Posteriormente, el presunto responsable abordó una camioneta y se dio a la fuga junto a otros acompañantes, quienes también portaban armas de fuego”, según el MP.

En el lugar de los hechos se localizaron indicios balísticos, envases de licor, bolsas de regalo y, entre las pertenencias de una de las víctimas, dos colmillos con presunta droga, posiblemente cocaína, afirmó el MP.

Además, investigadores ubicaron cámaras de videovigilancia que registraron el hecho, las cuales están siendo analizadas.

“Testigos abandonaron el lugar tras el incidente, por lo que se realizan diligencias para su localización. La investigación continúa en desarrollo”, indicó el ente investigador.

Un video compartido en redes sociales muestra la situación tensa y el momento en que un hombre desenfundó su arma contra las víctimas.

