Video muestra fuerte explosión en cohetería donde murió una persona en Totonicapán

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que este jueves 5 de febrero se registró un incendio en una cohetería de la aldea Chajabal, San Andrés Xecul, Totonicapán.

La explosión provocó una gran columna de humo, visible desde varios puntos de la aldea.

Según imágenes compartidas por los bomberos, la explosión de los juegos pirotécnicos destruyó el inmueble, construido con madera y lámina.

Lo ocurrido causó alarma en la población, ya que la detonación se escuchó a varias cuadras a la redonda.

La Cruz Roja Guatemalteca apoyó a los bomberos en el control de la emergencia.

Región Más Noticias informó que una persona murió a causa de la explosión.

