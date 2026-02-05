Video muestra fuerte explosión en cohetería donde murió una persona en Totonicapán

Video muestra fuerte explosión en cohetería donde murió una persona en Totonicapán

Una explosión destruyó un inmueble donde funcionaba una cohetería en San Andrés Xecul, Totonicapán.

INCENDIO COHETERÍA EN SAN ANDRÉS XECUL

Cohetería se incendia en la aldea Chajabal, San Andrés Xecul, Totonicapán.. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que este jueves 5 de febrero se registró un incendio en una cohetería de la aldea Chajabal, San Andrés Xecul, Totonicapán.

La explosión provocó una gran columna de humo, visible desde varios puntos de la aldea.

Según imágenes compartidas por los bomberos, la explosión de los juegos pirotécnicos destruyó el inmueble, construido con madera y lámina.

Lo ocurrido causó alarma en la población, ya que la detonación se escuchó a varias cuadras a la redonda.

La Cruz Roja Guatemalteca apoyó a los bomberos en el control de la emergencia.

Región Más Noticias informó que una persona murió a causa de la explosión.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

