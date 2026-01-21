Video muestra persecución policial y balacera en la zona 1

Los Bomberos Voluntarios informaron que se registró un ataque armado en la 15 avenida y 3a. calle, zona 1 de la capital.

Según el reporte, dos hombres resultaron heridos de bala, por lo que fueron trasladados en estado crítico a un hospital.

Añadieron que el traslado fue “bajo un fuerte contingente de la Policía Nacional Civil (PNC)”.

De acuerdo con un video compartido en redes sociales, se observa que el incidente ocurrió a las 23 horas del martes 20 de enero.

En la grabación, de 25 segundos, se escuchan detonaciones de arma de fuego y el desplazamiento de patrullas de la PNC, en lo que fue una persecución policial.

La movilización de las patrullas se extendió por varias cuadras, y se registraron múltiples detonaciones de arma de fuego.

Aunque se desconocen detalles de cómo ocurrió el incidente, internautas han indicado que Guatemala está bajo estado de sitio y que las autoridades deben investigar qué originó el actuar de la PNC.

