Video muestra persecución policial y balacera en la zona 1

Sucesos

Video muestra persecución policial y balacera en la zona 1

Video captado en la zona 1 muestra persecución policial; bomberos reportan dos heridos.

|

time-clock

Momento de persecución policial en la zona 1 de la capital. (Foto: captura de video)

Los Bomberos Voluntarios informaron que se registró un ataque armado en la 15 avenida y 3a. calle, zona 1 de la capital.

Según el reporte, dos hombres resultaron heridos de bala, por lo que fueron trasladados en estado crítico a un hospital.

Añadieron que el traslado fue “bajo un fuerte contingente de la Policía Nacional Civil (PNC)”.

De acuerdo con un video compartido en redes sociales, se observa que el incidente ocurrió a las 23 horas del martes 20 de enero.

EN ESTE MOMENTO

Elementos del Ejército apoyan labores de seguridad en las calles como parte del estado de sitio establecido en el Decreto 1-2026, vigente hasta el 16 de febrero de 2026. (Foto, Prensa Libre: Juan Diego González).

Estado de sitio en Guatemala: qué significa, qué implica, hasta cuándo e ¿incluye toque de queda?

Right
persona en expendio de gasolina con etanol

EE. UU. respalda la próxima implementación de la mezcla de etanol a gasolinas, pero algunos sectores aún tienen dudas

Right

En la grabación, de 25 segundos, se escuchan detonaciones de arma de fuego y el desplazamiento de patrullas de la PNC, en lo que fue una persecución policial.

La movilización de las patrullas se extendió por varias cuadras, y se registraron múltiples detonaciones de arma de fuego.

Aunque se desconocen detalles de cómo ocurrió el incidente, internautas han indicado que Guatemala está bajo estado de sitio y que las autoridades deben investigar qué originó el actuar de la PNC.

Para ver más: Chats, videos y audios: los indicios hallados en el celular de un pandillero capturado por los ataques a la PNC

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Persecución policial Policía Nacional Civil Tendencias nacionales Zona 1 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS