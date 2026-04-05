Video: surgen más detalles de balacera en Chiquimula que dejó un muerto y un herido

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una discusión termina en balacera el pasado 2 de abril.

El material muestra el momento de una convivencia que luego se convierte en discusión, tras lo cual dos hombres sacan sus armas y se disparan.

El hecho ocurrió en la zona 7 de Chiquimula frente a varios testigos, entre ellos una niña, que también compartían en una vivienda.

Como consecuencia del hecho armado, un hombre murió en el lugar y otro quedó herido.

Un día después, el 3 de abril, el Ministerio Público (MP) informó que Jerson L. había sido capturado por el hecho y que se efecutaron varias diligencias relacionadas con el ataque.

De acuerdo con la Fiscalía, "se incautaron dos pistolas, tres cargadores con 64 cartuchos, 26 casquillos de arma de fuego, un teléfono celular y grabaciones de cámaras de seguridad, indicios que serán sometidos a los análisis periciales correspondientes".

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El hecho causó consternación y preocupación entre los vecinos del área.