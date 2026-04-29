Vuelta Bantrab 2026: graban caída masiva que dejó ciclistas lesionados

La Vuelta Bantrab 2026 fue interrumpida en su recorrido este miércoles 29 de abril, después de la caída de varios ciclistas.

Los competidores se desplazaban por el kilómetro 41 de la autopista Palín-Escuintla cuando se registró el incidente, que dejó ciclistas lesionados y con golpes.

Una grabación captó que la competencia se desarrollaba con normalidad, pero en cuestión de segundos la situación se complicó por la caída.

En el video se observa el momento del incidente, que también involucró a algunos motoristas.

Algunos ciclistas y sus bicicletas quedaron en la cuneta debido a lo fuerte del impacto.

Según la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, el incidente se originó por la presencia de un motorista en la vía de competencia, quien hizo caso omiso de las indicaciones de las autoridades encargadas del resguardo y seguridad del evento.

Afirmó que iniciará los procesos legales correspondientes para esclarecer los hechos y deducir las responsabilidades.

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