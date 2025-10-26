Trasladan a hospital a reo vinculado al ataque contra fiscal Miriam Reguero

El Sistema Penitenciario (SP) informó la noche del domingo 26 de octubre que Daniel "N", de 20 años, vinculado al ataque armado contra la fiscal Miriam Aída Reguero Sosa registrado el 7 de abril de 2024, fue trasladado a un hospital debido a una crisis convulsiva.

La institución indicó que el privad de libertad fue trasladado desde el Centro de Detención del cuartel Mariscal Zavala hacia el Hospital General San Juan de Dios, en la zona 1, debido al padiciemiento, "quedando internado bajo custodia de Agentes Penitenciarios y Guardias Élites para garantizar su seguridad”.

El detenido es uno de tres detenidos vinculados al atentado contra Reguero, en el cual fallecieron su madre, Miriam Sosa de 65 años, y su guardaespaldas, Carlos Humberto González de 55, mientras que la fiscal resultó ilesa.

Hasta el momento, el Sistema Penitenciario no ha precisado las causas que provocaron la crisis del interno y señaló que este cuenta con historial médico de síndrome convulsivo severo.

Durante el atentado contra la fiscal, las autoridades dieron a conocer que los atacantes vestían uniformes similares a los de la Policía Nacional Civil y emboscaron a las víctimas cuando salían de un edificio en la zona 9 de la ciudad capital, según imágenes de cámaras de seguridad.

Lea también: ¿Qué pasó con los sicarios del ataque contra la fiscal Miriam Reguero y cuál era su conexión con María Marta Castañeda Torres?

El joven fue detenido junto a otros dos hombres y posteriormente fue señalado por el delito de asesinato.

Las autoridades lo mantienen bajo custodia mientras se encuentra hospitalizado, como parte de los protocolos de seguridad para privados de libertad vinculados a casos de alto riesgo y relevancia nacional.

Lea también: PNC captura a cuatro militares por presuntamente estar implicados en el robo de armamento del Ejército en Petén