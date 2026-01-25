Violencia en zona 3: hallan a cuatro personas atadas tras ataque armado; dos fallecieron

Un ataque armado registrado la noche del sábado 24 de enero, en las inmediaciones de la parroquia Santa Marta, en la zona 3 de la capital, dejó como saldo dos personas fallecidas y dos heridas.

Los Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre el hecho ocurrido en la 26 calle y 0 avenida.

Al llegar al lugar, los socorristas localizaron a cuatro personas atadas de pies y manos. Tras la evaluación, se confirmó que dos de ellas aún presentaban signos vitales, por lo que fueron trasladadas al Hospital General San Juan de Dios.

Las otras dos víctimas ya habían fallecido en el lugar.

El hecho ocurrió mientras se desarrollaba la entrada del Señor de Esquipulas, por lo que en el sector se observaba la presencia de patrullas policiales y ambulancias, sin que inicialmente se conociera lo sucedido.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas.

Tras un ataque armado en la zona 3 de la capital, bomberos de la ciudad trasladaron a dos de las víctimas al Hospital Roosevelt. Las personas habían sido halladas atadas de pies y manos. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Vecinos y personas asignadas al acompañamiento del cortejo procesional, señalaron la necesidad de que las hermandades refuercen las medidas de prevención ante los hechos de violencia.

Los socorristas informaron que, fuera de este hecho, no se reportaron mayores incidentes violentos en la ciudad durante la madrugada.

En otras emergencias se atendieron accidentes de tránsito, y también fueron alertados sobre un incendio en un restaurante ubicado en el kilómetro 29, en Santa Elena Barillas.

Varias compañías trabajaron por más de tres horas para controlar las llamas, utilizando su equipo y abastecimiento para combatir el fuego. A pesar de la dimensión del siniestro, solo se reportaron daños materiales y no hubo personas lesionadas.

