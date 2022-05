300 agentes, helicópteros y policías a caballo: la increíble búsqueda del peligroso reo que se fugó de una prisión de Texas

El reo escapó durante un traslado debido a una cita médica, cuando las autoridades lo llevaban de las instalaciones de la prisión de Gatesville hacia la cárcel de Huntsville, ubicada al norte de Houston.

A pesar de ser considerado como un recluso de alto riesgo, e ir ubicado en un área separada del autobús, Gonzalo López logró cortar el metal de la jaula en la que estaba y salir de esta estructura.

Luego de esto, el reo apuñaló al conductor del vehículo con un objeto desconocido, el cual se sospecha que también fue utilizado para cortar las barras metálicas de la jaula en la que estaba, y logró detener el trayecto del autobús.

Al ver esto, un segundo agente que iba en la parte de atrás bajó del vehículo para intentar detener a López; sin embargo, el recluso huyó corriendo hacia un bosque y evadió los disparos de las autoridades de la prisión.

A casi dos semanas de su escape, las autoridades de Texas han armado un operativo para detener a Gonzalo López, el cual incluye la participación de 300 agentes del FBI y los US Marshals.

De igual manera, esta operación cuenta con el apoyo de policías a caballo, patrullas caninas y varios helicópteros que se encuentran trabajando para localizar al peligroso criminal fugado.

Day 8: Police are still searching for #GonzaloLopez, they are using K-9 unit to search in areas near south I-45 headed towards Madisonville @KAGSnews pic.twitter.com/Q53rKirO8r

— Anita Y. Hamilton- Freeman (@AnitaYHamilton) May 19, 2022