384 personas en la mira: qué se sabe del nuevo plan de EE. UU. de aumentar las revocaciones de ciudadanía

Un reciente artículo de The New York Times señala que el Departamento de Justicia pretende revocar la ciudadanía a 384 estadounidenses nacidos en el extranjero.

Esto formaría parte de una iniciativa del gobierno estadounidense para acelerar el proceso de desnaturalización, al asignar los casos a decenas de fiscalías del país.

Según el medio, altos funcionarios del Departamento de Justicia en Washington informaron, durante una reunión que se llevó a cabo la semana pasada, que 39 oficinas regionales serán asignadas a casos de desnaturalización contra los 384 estadounidenses.

"Dos personas familiarizadas con los planes confirmaron el esfuerzo general para intensificar las desnaturalizaciones", dijo The New York Times.

Sin embargo, el medio señala que los motivos por los cuales las autoridades seleccionaron a estos estadounidenses no están claros.

El medio informa que, de acuerdo con la ley federal de Estados Unidos, el Gobierno puede pedir ante un tribunal que se retire la ciudadanía siempre que se trate de casos "fraudulentos".

Trump's Justice Department has identified 384 foreign-born Americans whose citizenship it wants to revoke, part of a push to increase denaturalizations by assigning cases to prosecutors in dozens of US attorney’s offices. @londonoe @Haleaziz https://t.co/0s2SOlSKvk — Peter Baker (@peterbakernyt) April 23, 2026

Ejemplos de estos casos, señala The New York Times, son personas que han tenido un matrimonio simulado o que han ocultado información sobre su pasado.

El proceso de desnaturalización también aplica a personas que han cometido distintos delitos.

Estos casos normalmente son asignados a expertos de la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia, pero ahora el gobierno busca impulsar estos procesos al involucrar a fiscales regulares.

Esto, según el medio, provocaría un aumento considerable de las revocaciones.

The New York Times afirma que estas acciones se dan luego de que, meses antes, funcionarios de la administración de Trump ordenaron al Departamento de Seguridad Nacional remitir más de 200 casos de revocación de ciudadanía al Departamento de Justicia.

"El Departamento de Justicia está totalmente centrado en erradicar a los inmigrantes indocumentados que defraudan el proceso de naturalización", dijo para el medio Matthew Tragesser, portavoz del Departamento de Justicia.

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