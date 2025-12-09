A qué hora es la entrega del premio nobel de la paz a María Corina Machado

El próximo 10 de diciembre, en Oslo, capital de Noruega, se llevará a cabo la entrega del Premio Nobel de la Paz, que será otorgado a María Corina Machado.

Desde el 9 de diciembre han comenzado a llegar numerosas figuras importantes para presenciar la premiación a la excandidata y opositora venezolana.

Por la tarde llegaron el opositor Edmundo González Urrutia, candidato a las elecciones presidenciales del 2024 que vive exiliado en España, y el presidente argentino, Javier Milei.

Sin embargo, también ha habido cierta incertidumbre, ya que , a pesar de confirmarse la presencia de Machado en la ceremonia, la galardonada aún no ha llegado al país, luego de que se cancelara una conferencia de prensa prevista para este martes en Oslo.

El Instituto Nobel había anunciado el fin de semana que Machado asistiría a recibir el galardón, dotado con una medalla de oro, un diploma y una suma de US$1.2 millones.

El propio presidente del Comité Noruego del Nobel me acaba de confirmar que @MariaCorinaYA estará en Oslo para recoger su Premio Nobel de la Paz.

La rueda de prensa se suspendió porque todavía no ha logrado llegar, pero está seguro que estará en la ceremonia. pic.twitter.com/i0WN1jGpIR — Carla Angola TV (@carlaangola) December 9, 2025

"Esperamos que asista a la ceremonia" de entrega del Nobel, el miércoles, en la Municipalidad de Oslo, agregó Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel.

La ceremonia se llevará a cabo el miércoles a las 13 horas, tiempo de Oslo, Noruega. En Guatemala, será alrededor de las 7 horas.

A pocas horas de que se entregue el premio Nobel de la Paz crece la expectativa por María Corina Machado. En el Grand Hotel de Oslo, ubicado en el centro de la ciudad, ya se encuentra la familia de la venezolana. El reporte es de Jovel Álvarez, corresponsal de N+, desde la… pic.twitter.com/ah9AZ2NKOI — NMás (@nmas) December 10, 2025

Aunque todavía no se confirma la llegada de Machado, sí se ha registrado la llegada de su familia, cuyos miembros afirman confiar en que la opositora asistirá.

"Si Dios quiere, así será", repetían familiares y admiradores que esperaban en la salida del hotel para ver "si aparece".

Entre los familiares que ya llegaron se encuentran la madre de la galardonada, Corina Parisca, sus hermanas y al menos dos de sus tres hijos.

Lea también: “Te lo merecías”: María Corina Machado sorprende al dedicar el Nobel de la Paz a Trump