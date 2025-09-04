¿A qué “países amigos” se refiere Marco Rubio al descartar ataques contra el narcotráfico?

Internacional

¿A qué “países amigos” se refiere Marco Rubio al descartar ataques contra el narcotráfico?

El Secretario de Estado de EE. UU. afirma que Venezuela es el principal foco de atención en la persecución del narcotráfico.

EFE

|

El Secretario de Estado abordó el tema sobre narcotráfico en una visita a Ecuador. Prensa Libre: AFP.

Como Secretario de Estados de Estados Unidos. Marco Rubio aborda un tema que ha generado y debate en los últimos años: el narcotráfico. 

Durante su visita en Quito, Ecuador, este de septiembre, Rubio confirmó que no cree que sea necesario atacar a organizaciones criminales que se encuentren en “países amigos”, después de la operación militar que EE.UU. llevó a cabo contra una lancha originaria de Venezuela. Esta, al parecer, transportaba droga.

“Países amigos”: ¿quiénes están en la lista?

Ecuador, y sus países vecinos, están fuera de peligro de ataques por narcotráfico, ya que, según el secretario, “ellos coperan“. 

Fue durante una rueda de prensa con Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador cuando resaltó que Venezuela sigue en la mira en relación al narcotráfico. Aprovechó la ocasión para recordar que la fiscalía de Estados Unidos ya inculpó al mandatario Nicolás Maduro como “líder del narcotráfico“. 

Rubio desmintió que Venezuela no es un país referente donde surge el tráfico de drogas. En una declaración audaz, indicó que “le da igual lo que la ONU diga“. Aseguró que el sistema de Justicia de Estados Unidos ya lo cataloga como un “estado narcotraficante“. 

Las declaraciones continuaron. Con respecto al ataque a la lancha venezolana, donde fallecieron todos sus ocupantes, se defendió diciendo que el país caribeño les “declaró la guerra desde hace 30 años, y que no han reaccionado hasta ahora”. 

El ataque a la embarcación estaba vinculada a la organización criminal internacional Tren de Aragua, y fue dirigida por los operativos militares que Estados Unidos mantiene en el sur del Caribe

Venezuela no ha callado. Desde Caracas, denuncian que el plan de Washington no es únicamente luchar contra las drogas, sino que es un complot para debilitar el gobierno de Nicolás Maduro. 

EFE

ARCHIVADO EN:

Ecuador Estados Unidos Marco Rubio Narcotráfico Venezuela 
