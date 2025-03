Agente encubierto descubre cómo senador republicano Justin Eichorn le “solicitó sexo a una menor”

Durante la tarde del miércoles 19 de marzo, el senador del estado de Minnesota, Justin Eichorn, fue atrapado en una operación encubierta y posteriormente acusado “de haberle solicitado sexo a una menor de edad”, por lo que sus compañeros republicanos en el Senado estadounidense han pedido su renuncia inmediata.

El senador, de 40 años y nacido en la ciudad de Grand Rapids, Michigan, fue arrestado en el condado de Bloomington, California, durante una operación encubierta contra el comercio sexual con menores; ya que, según un comunicado de la Fiscalía Federal, “se habían colocado múltiples anuncios en línea en los que se ofrecía sexo por dinero”.

Los documentos judiciales indican que Eichorn comenzó a enviar mensajes en respuesta a estos anuncios desde el martes 11 de marzo y de acuerdo con la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), intercambió varios mensajes con un oficial encubierto que se hacía pasar por una joven de 17 años durante varios días.

“Vi tu publicación y, ¿es posible que todavía estés disponible alguna de estas noches? ¿Qué debe hacer un chico para estar con la chica más sexy en línea por una noche?”, fueron algunos de los mensajes que Justin Eichorn le envió al agente, en los que también preguntó sobre los precios de varios actos sexuales y solicitó una fotografía.

Según la declaración jurada, el oficial encubierto organizó una reunión secreta el martes 18 de marzo “en un lugar alejado e íntimo”, por lo que el senador Justin Eichorn llegó tal como ambos acordaron. Sin embargo, quien lo esperaba no era la joven, sino la policía, lista para arrestarlo y denunciarlo públicamente por sus acciones.

Los agentes presentes le confiscaron al político dos teléfonos móviles, un condón y US$129 (Q994) en efectivo, lo que generó decepción e indignación entre los residentes de Grand Rapids hacia el senador republicano, quien presuntamente se encontraba “felizmente casado” desde hace más de 17 años con la mujer que le dio cuatro hijos.

De acuerdo con los fiscales encargados del caso, otros seis sospechosos fueron arrestados durante la operación, y los cargos federales que enfrentan son: “Intento de coerción e incitación a un menor para que se dedique a la prostitución”, ya que presionaron a la víctima para que actuara en contra de su voluntad mediante amenazas.

Por ahora, Eichorn se encuentra en la cárcel del condado de Hennepin, Minnesota, y los registros de los tribunales federales o estatales no incluyen un abogado que pueda comentar en su nombre. Además, esa prisión no permite llamadas telefónicas a los reclusos, por lo que no ha quedado claro cuándo podría ser transferido a otra custodia.

Conforme al perfil del Senado estadounidense sobre el republicano Justin Eichorn, el político también se desenvuelve como empresario y fue elegido senador por primera vez en el 2016. No obstante, tras lo sucedido recientemente, los republicanos de la Cámara de Representantes exigieron que el político acusado dimitiera de inmediato.

“La Fiscalía Federal no tolera a los funcionarios públicos que violan la ley federal, en particular aquellas destinadas a proteger a los niños. Las acciones alegadas en este caso son un intento atroz de explotar a un menor inocente y vulnerable, que merece crecer en un ambiente seguro”, agregó la fiscal federal Lisa Kirkpatrick en un comunicado.

BREAKING: Republican State Senator Justin Eichorn has been arrested for soliciting a minor for prostitution, after filming a self-righteous video accusing Democrats of dubious acts. The Minnesota GOP has asked him to step down.



