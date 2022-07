Videos: Al menos seis muertos y 33 heridos en explosión en mercado de armas en Yemen

La provincia sureña de Abyan, controlada por las tropas del Gobierno internacionalmente /mahreconocido del Yemen y por las fuerzas separatistas del sur apoyadas por Emiratos Árabes Unidos, es una conflictiva región en la que hay presencia activa de células de grupos terroristas como Al Qaeda.

El Yemen, un país devastado por una guerra que estalló en 2014, acumula una gran cantidad de armas y municiones, muchas de las cuales acaban en manos de traficantes que después las venden en los centenares de mercados abiertos en todo el país.

Según Naciones Unidas, el Yemen es el escenario de la mayor catástrofe humanitaria de todo el planeta, y se calcula que más del 80 % de su población requiere algún tipo de ayuda humanitaria.

