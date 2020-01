Alarma en Florida por temblor de 7.7 grados en Cuba y Jamaica

El terremoto de magnitud 7.7 se registró a 120 kilómetros del extremo noroeste de Jamaica y a 80 kilómetros del sureste de Cuba a una profundidad de 10 kilómetros.

Tanto residentes y trabajadores del área financiera de Brickell y el centro de Miami, así como de áreas comerciales de Dadeland y Aventura, en el norte y sur de Miami, respectivamente, salieron asustados a las calles, en algunos casos evacuados por orden de las autoridades.

Ocho edificios en las áreas de Brickell y del centro de la ciudad fueron auto evacuados, según informó Ken Russell, comisionado de la ciudad de Miami.

El Centro de Gobierno Stephen P. Clark, que reúne varias oficinas públicas del condado Miami-Dade, fue cerrado “como medida de precaución”, así como también las cortes de justicia que se encuentran en la misma zona.

Bank of America building was evacuated due to an emergency. What’s going on?! @OfficialJoelF pic.twitter.com/m89qIlbssk

— JB (@JBSavage93) January 28, 2020