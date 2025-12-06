Así fue la captura de “Danone”, presunto cabecilla del CJNG que operaba en Tulum y Playa del Carmen

Autoridades mexicanas arrestaron en Quintana Roo, en el Caribe mexicano, a Emilio Alejandro N., alias Danone, considerado cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado informó sobre la captura del sujeto, quien estaría implicado en delitos contra la salud, así como en portación de arma de fuego y explosivos.

Según la información oficial, el presunto criminal operaba en Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Benito Juárez e Isla Mujeres, donde “lideraba de manera intelectual acciones para expandir el territorio controlado por el CJNG bajo el nombre de ‘Deltas: Operativa Jaguar’, del cual en semanas recientes se logró un importante aseguramiento de armas y equipo táctico con los mismos logotipos y letras”.

La detención ocurrió tras trabajos de inteligencia e investigación de campo, mientras elementos del Grupo de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaban recorridos de vigilancia.

Durante el operativo, los agentes se percataron de dos hombres que estaban junto a un vehículo estacionado, con la cajuela abierta.

“Ambos estaban intercambiando varias bolsitas de plástico transparente que contenían vegetal verde, con características similares a la droga comúnmente conocida como marihuana”, apuntó la dependencia.

Se realiza la detención de Emilio Alejandro “N”, presunto implicado en delitos Contra la Salud y por el delito de Violación a la Ley Federal de Arma de Fuegos y Explosivos.



Se realiza la detención de Emilio Alejandro "N", presunto implicado en delitos Contra la Salud y por el delito de Violación a la Ley Federal de Arma de Fuegos y Explosivos.

Al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, uno de los individuos huyó, mientras que el otro fue inspeccionado. Se le decomisaron una mochila, 64 bolsitas con vegetal verde con características similares a la marihuana, 23 con fragmentos cristalinos similares al cristal y 19 con polvo blanco con características similares a la cocaína.

También se le incautó un arma de fuego tipo corta marca Glock, color negro, calibre 9 milímetros; un cargador del mismo color; 12 cartuchos del mismo calibre; un vehículo gris marca Kia, modelo Soul; US$16,506 en billetes de diversas denominaciones y cuatro teléfonos móviles.

El CJNG está en la lista de organizaciones terroristas del Gobierno de Estados Unidos, al ser considerado desde hace años como uno de los grupos criminales más poderosos del mundo, junto con el Cartel de Sinaloa.