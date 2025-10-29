Así se frustró el plan de EE. UU. para atrapar a Nicolás Maduro a través de su piloto privado

Medios internacionales informaron este 29 de octubre sobre un plan ejecutado por Estados Unidos para intentar capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro, señalado como uno de los principales cabecillas del narcotráfico en América Latina.

Según la información, un agente de inteligencia identificado como Edwin López se comunicó con Bitner Villegas, un hombre de confianza del gobierno venezolano.

En la conversación, Villegas habría recibido una oferta para traicionar al presidente Maduro, desviar su avión y entregarlo a las autoridades estadounidenses.

El plan consistía en ejecutar una maniobra de forma disimulada, para pasar inadvertidos ante las autoridades venezolanas y llevar a Maduro a un lugar donde pudiera ser capturado por Estados Unidos.

A cambio, se le ofreció una suma de dinero no revelada, pero que lo haría “muy rico”.

Después del ofrecimiento, López continuó enviando mensajes a Villegas, sin lograr concretar la negociación.

López le habría enviado un último mensaje, acompañado del comunicado de prensa del Departamento de Justicia, en el que se ofrecían US$50 millones de recompensa por Maduro.

El episodio, que parece salido de una película sobre la Guerra Fría, concluyó cuando Villegas apareció en un programa televisivo del gobierno venezolano, en el que juró lealtad al régimen de Maduro.