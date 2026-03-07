Atacan con cohetes la embajada de EE. UU. en Bagdad

La embajada de los EE.UU en Bagdad, Irak, ubicada en la céntrica Zona Verde, un área fuertemente protegida donde se encuentran muchas embajadas, fue atacada con cohetes de origen desconocido este sábado (domingo, timepo local) que fueron repelidos por el sistema de defensa aérea de la legación, que interceptó el ataque.

Así lo informaron a EFE fuentes del servicio de seguridad iraquí, que señalaron que aún no se conoce si ha habido daños.

Imágenes difundidas por redes sociales muestran una intensa humareda en la zona donde se sitúa la embajada.

Este es el primer ataque con cohetes contra el complejo estadounidense desde el inicio de la guerra entre Israel y EE. UU. contra Irán, si bien el pasado día 1 de marzo varias decenas de personas intentaron irrumpir en la Zona Verde coreando gritos de "Muerte a América" en protesta por el asesinato del líder supremo iraní Alí Jameneí.

Irak, de mayoría chií, es uno de los países que más ha criticado los ataques contra Irán y ha llegado incluso a decretar tres días de luto nacional por el "martirio" de Jameneí, víctima de "un acto flagrante de agresión y una acción condenable que viola todas las normas humanitarias y morales y constituye una clara violación de las leyes y convenciones internacionales".

En esta semana de ataques, el territorio iraquí ha recibido también misiles y bombas de origen desconocido, que han afectado fundamentalmente emplazamientos de las milicias de la denominada Multitud Popular, una agrupación de grupos de distinto signo, pero en su gran mayoría chiíes y simpatizantes de Irán.

En el 2016 se integraron de facto en las Fuerzas Armadas, y forman parte del sistema oficial de seguridad iraquí, si bien algunas de sus facciones han sido acusadas por Estados Unidos de lanzar ataques contra intereses estadounidenses en Irak, y determinadas milicias integrantes han sido designadas como organizaciones terroristas por Washington.