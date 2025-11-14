Avanza investigación por la muerte de la influencer conocida como “Barbie Humana”

Las autoridades brasileñas investigan como sospechosa la muerte de Bárbara Jankavski, influencer de 31 años conocida como la “Barbie Humana”, cuyo cuerpo fue hallado el 2 de noviembre pasado en un apartamento propiedad de un funcionario público en São Paulo, Brasil. Aunque la versión inicial apuntaba a un incidente relacionado con drogas, los indicios hallados en la escena han abierto dudas.

El funcionario involucrado

El propietario del apartamento, Renato Campos Pinto de Vitto, defensor público, de 51 años, admitió haber contratado a Jankavski para un encuentro sexual esa noche. En su testimonio a la Policía Militar, afirmó que ambos consumieron sustancias ilícitas y que intentó reanimarla durante nueve minutos antes de que llegara el equipo médico.

Sin embargo, al llegar los paramédicos, solo pudieron confirmar el fallecimiento. Lo que llama la atención es que el cuerpo de la joven presentaba una lesión visible en el ojo izquierdo y hematomas en la espalda, detalles que no concuerdan con la versión ofrecida por De Vitto. Estos signos físicos llevaron a que el caso fuera clasificado como “muerte sospechosa”.

Las autoridades brasileñas ordenaron de inmediato una necropsia completa y pruebas toxicológicas. El objetivo es confirmar si se trató de una sobredosis, un accidente o una muerte violenta. Una de las teorías surgidas señala que la joven podría haber sido víctima de agresión, aunque un amigo cercano afirmó que el golpe en el rostro provenía de una caída anterior.

Alerta por violencia contra influencers

El caso ha generado repercusión tanto en medios como en redes sociales. Durante el programa “Impacto Directo” de Guatevisión, comentaristas señalaron los riesgos que enfrentan algunas influencers al rodearse de entornos marcados por el poder, la violencia y el consumo de drogas. “Es una mujer que no tenía que morir así”, dijo una de las comentarista con tono crítico.

¿Quién era Bárbara Jankavski?

Bárbara Jankavski era conocida por documentar su transformación estética para parecerse a la muñeca Barbie. Se había sometido a 27 cirugías estéticas e invertido cerca de 50 mil euros —unos Q500 mil— en su cambio físico. Esta construcción de imagen fue la base de su contenido digital, donde acumulaba más de 344 mil ‘me gusta’ en TikTok y más de 55 mil seguidores en Instagram.

Su último video, publicado el 1 de octubre, mostraba una colaboración con otro influencer brasileño. Desde entonces, sus redes permanecieron inactivas. Para muchos seguidores esa ausencia resultó extraña, dado el ritmo constante con que solía compartir contenido. Tras su muerte, decenas de mensajes lamentaron su pérdida y destacaron su autenticidad y estilo único.

El impacto del caso ha reactivado el debate sobre los extremos de la cultura digital, la presión estética y la vulnerabilidad de quienes construyen una vida pública sobre bases artificiales. La llamada “Barbie Humana” fue vista como un símbolo tanto de admiración como de crítica, y su fallecimiento dejó abiertos interrogantes sobre el precio de la exposición total.

Durante el programa “Impacto Directo”, destacaron que puede existir temor a la impunidad por poder político Por ahora, la Fiscalía sigue sin presentar cargos formales contra Renato Campos Pinto de Vitto, aunque algunos sectores temen que su cargo como funcionario pueda entorpecer la investigación.

“Esperamos que el poder no silencie la verdad”, se escuchó en “Impacto Directo”,

donde recordaron que el hecho involucra no solo a una influencer, sino a una mujer cuyo deceso aún no ha sido explicado del todo.

