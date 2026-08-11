¿Avión con periodistas como señuelo? la estrategia de Trump ante un posible ataque iraní que generó polémica

La maniobra secreta del presidente de Estados Unidos , Donald Trump , para cambiar de avión en Turquía ante una posible amenaza de Irán generó este martes polémica , ya que dejó a parte de su equipo y a la prensa que lo acompañaba a bordo de un aparato que, sin saberlo, sirvió de señuelo y pudo haber sido objeto de un ataque .

El plan, revelado el lunes por la noche por el diario The Washington Post, ha provocado incredulidad entre algunos periodistas, que consideran que la operación puso en grave riesgo a la prensa que viajaba con el mandatario, mientras que los defensores de la medida aplauden al Servicio Secreto por haber protegido al presidente.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de julio, al término de la cumbre de la OTAN en Ankara, cuando Trump abordó ante las cámaras el Air Force One para dirigirse al Reino Unido, aunque minutos después agentes del Servicio Secreto lo sacaron del avión por el lado opuesto, oculto en un camión de catering, y lo trasladaron discretamente a otra aeronave con el mismo destino.

En el Air Force One se quedaron parte del equipo de la Casa Blanca y los periodistas que acompañaban al mandatario, que desconocían tanto que Trump ya no estaba a bordo como que su avión podía ser utilizado como señuelo ante un eventual ataque iraní, en un contexto de renovada tensión entre Washington y Teherán.

Los periodistas que hicieron aquel viaje confirmaron este martes que desconocían el plan y relataron que, al subir al Air Force One, los agentes del Servicio Secreto les ordenaron mantener las ventanillas bajadas sin ofrecerles mayor explicación.

La maniobra ha generado incredulidad entre periodistas con amplia experiencia en la cobertura de la Casa Blanca, entre ellos Jake Tapper, reconocido presentador de CNN, quien explicó este martes que durante una Administración anterior viajó con el presidente a Afganistán y que, pese a las dificultades de seguridad, la prensa permaneció siempre junto al mandatario y nunca fue utilizada como “señuelo“.

“Obviamente, la vida del presidente es primordial, y las anteriores Casas Blancas han utilizado el engaño para proteger la vida del presidente. Pero ningún funcionario con el que he hablado había oído antes del uso de un Air Force One lleno de personal de la Casa Blanca y periodistas como señuelo durante una amenaza inminente”, declaró.

En cambio, Ari Fleischer, quien fue secretario de Prensa del presidente George W. Bush, defendió en la red X la actuación del Servicio Secreto y consideró que, ante una amenaza, su obligación era proteger al presidente.

“Si existe una amenaza creíble contra cualquier presidente, su trabajo es protegerlo. Lamento si la prensa se sintió engañada. En una situación tan extraordinaria, ¿qué se suponía que debía hacer la Casa Blanca? ¿Anunciar el cambio?”, apuntó.

El presidente estadounidense viaja siempre acompañado por un equipo de reporteros, conocido como el ‘pool’ de la Casa Blanca, que conoce sus movimientos y permite documentar momentos históricos, como cuando Bush fue informado, durante una visita a un colegio, de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

The Washington Post publicó este martes que el presidente Bill Clinton utilizó en Pakistán en 2000 una maniobra similar a la de Trump, aunque en aquella ocasión la Casa Blanca informó de forma confidencial a la prensa que viajaba con él sobre la operación y sus riesgos.

El Post apuntó que el episodio de Trump podría deteriorar aún más la ya de por sí tensa relación entre el republicano y la prensa, marcada por los insultos, las restricciones y las demandas contra los informadores.

Exclusive: An Iranian assassination threat against President Trump prompted an extraordinary operation in July in which he flew secretly from Turkey on an alternate military aircraft while the White House said he was aboard Air Force One. https://t.co/pDhy28YEmK pic.twitter.com/AcOOidQlfm — The Washington Post (@washingtonpost) August 11, 2026

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