Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Biden dio un discurso de unos 11 minutos, que fue transmitido en directo por las principales cadenas de televisión del país, y en el que su objetivo era doble: explicar la decisión de poner fin a su campaña de reelección y empezar a definir su legado.

“Creo que mi historial como presidente, mi liderazgo en el mundo y mi visión para el futuro de Estados Unidos, todo justificaría un segundo mandato, pero nada puede interponerse en el camino de salvar nuestra democracia. Eso incluye la ambición personal”, manifestó el mandatario en un discurso a la nación desde el Despacho.

En el discurso, Biden dijo que Estados Unidos está en un “punto de inflexión”, una frase recurrente en sus discursos, y que durante las últimas semanas le quedó claro que tenía que “unir” al Partido Demócrata.

Biden solo ha dado cuatro discursos a la nación como el de esta noche a lo largo de su mandato, dos de ellos han sido en los últimos días.

Esta fue la primera vez que Biden compareció desde que el domingo, en una carta dirigida al pueblo estadounidense, anunciara que ponía fin a su campaña para la reelección en las elecciones del 5 de noviembre.

Nowhere else on Earth could a kid with a stutter from modest beginnings one day sit behind the Resolute Desk as your president.



But here I am.



That is what’s so special about America. pic.twitter.com/BMRHgJ7KAR