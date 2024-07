Al convertirse en vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris se posicionó como la primera mujer en dicho cargo, se le consideró como pionera en ello y se le reconoció oficialmente como la primera estadounidense afroamericana y origen surasiático que ocupa la vicepresidencia de ese país.

Sin embargo, la razón principal por la que Harris ha captado el interés mediático internacional es por lo ocurrido el pasado 21 de julio de 2024, cuando el presidente de EE. UU., Joe Biden, renunció a su posible reelección y la propuso como la nueva candidata demócrata.

“He decidido no aceptar la nominación y centrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado”, afirmó Biden en su cuenta de X (antes Twitter).

Biden hizo un llamado al Partido Demócrata a impulsar la candidatura de Harris y expresó su total apoyo a la candidatura de la vicemandataria.

“Hoy quiero ofrecer mi pleno apoyo y respaldo a Kamala para que sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirnos y vencer a Trump. Hagámoslo”, expresó Biden.

