Brote de hantavirus en crucero: qué lugares habría visitado la pareja sospechosa de iniciar los contagios

Las autoridades sanitarias continúan con las investigaciones para esclarecer cómo una pareja neerlandesa habría provocado un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.

Medios como CNN señalan que la investigación, efectuada por distintas autoridades, entre ellas el Ministerio de Salud de Argentina, busca determinar el posible origen de los contagios y cómo el virus, que se propaga principalmente por roedores, llegó a un crucero lleno de personas.

De acuerdo con cifras que la Organización Mundial de la Salud actualizó este 7 de mayo, se han detectado ocho casos sospechosos y cinco confirmados, además de tres fallecidos.

Con respecto a la pareja, las autoridades la denominaron el “caso índice”; es decir, los principales sospechosos de portar el virus al crucero.

Según la reconstrucción oficial publicada por CNN, la pareja, originaria de Países Bajos, llegó a Argentina el 27 de noviembre del 2025 e inició un recorrido de casi 20 días por el país sudamericano antes de cruzar a Chile.

En Chile, la pareja habría viajado por carretera durante casi 24 días. Luego volvió a Argentina, según CNN, por la provincia de Neuquén, pero regresó a Chile 12 días después.

The World Health Organization said Thursday that five confirmed infections have been identified among people connected to the cruise ship MV Hondius, as health authorities across several countries race to trace and contain the outbreak. https://t.co/3Seywc2KWA pic.twitter.com/LfLEntRo3X — CNN (@CNN) May 7, 2026

Las autoridades sanitarias señalaron que la pareja viajó de Chile a Mendoza, donde recorrió durante 20 días distintos puntos hasta llegar a Misiones. Finalmente, el 27 de marzo regresó a Argentina, tras viajar brevemente a Uruguay, para dirigirse a Ushuaia, ciudad de donde partió el crucero.

Tanto las autoridades argentinas como las chilenas negaron que la pareja se haya infectado en sus respectivos países y afirmaron que no se ha confirmado que el contagio haya ocurrido en sus territorios.

CNN indicó que, en Argentina, durante el 2026 se han registrado 42 casos de hantavirus.

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