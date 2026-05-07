Internacional
Brote de hantavirus en crucero: qué lugares habría visitado la pareja sospechosa de iniciar los contagios
Las autoridades sanitarias buscan recrear el recorrido de la pareja neerlandesa, principal sospechosa del brote de hantavirus en un crucero.
La OMS informó de cinco casos sospechosos adicionales de infección por hantavirus en el buque, que navegaba por el océano Atlántico. (Foto Prensa Libre: EFE)
Las autoridades sanitarias continúan con las investigaciones para esclarecer cómo una pareja neerlandesa habría provocado un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.
Medios como CNN señalan que la investigación, efectuada por distintas autoridades, entre ellas el Ministerio de Salud de Argentina, busca determinar el posible origen de los contagios y cómo el virus, que se propaga principalmente por roedores, llegó a un crucero lleno de personas.
De acuerdo con cifras que la Organización Mundial de la Salud actualizó este 7 de mayo, se han detectado ocho casos sospechosos y cinco confirmados, además de tres fallecidos.
Con respecto a la pareja, las autoridades la denominaron el “caso índice”; es decir, los principales sospechosos de portar el virus al crucero.
Según la reconstrucción oficial publicada por CNN, la pareja, originaria de Países Bajos, llegó a Argentina el 27 de noviembre del 2025 e inició un recorrido de casi 20 días por el país sudamericano antes de cruzar a Chile.
En Chile, la pareja habría viajado por carretera durante casi 24 días. Luego volvió a Argentina, según CNN, por la provincia de Neuquén, pero regresó a Chile 12 días después.
Las autoridades sanitarias señalaron que la pareja viajó de Chile a Mendoza, donde recorrió durante 20 días distintos puntos hasta llegar a Misiones. Finalmente, el 27 de marzo regresó a Argentina, tras viajar brevemente a Uruguay, para dirigirse a Ushuaia, ciudad de donde partió el crucero.
Tanto las autoridades argentinas como las chilenas negaron que la pareja se haya infectado en sus respectivos países y afirmaron que no se ha confirmado que el contagio haya ocurrido en sus territorios.
CNN indicó que, en Argentina, durante el 2026 se han registrado 42 casos de hantavirus.
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