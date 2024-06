El presidente de El Salvador, Nayib Bukele calificó de "satánicas" a las pandillas que operan en su país y consideró como un "milagro" haberlo apaciguado al encarcelar a más de 80 mil de sus presuntos miembros, en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson emitida el miércoles 5 de junio.

"A medida que iba creciendo la organización (delictiva), se volvió satánica. Empezaron a hacer rituales satánicos", aseguró Bukele sobre su lucha contra las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 en el país centroamericano.

Bukele aseguró que la principal arma que usó para combatir a las pandillas que convirtieron a su país en la capital del mundo del crimen fue "orar" y reclamó que ahora es el más seguro del hemisferio occidental.

Mencionó que la "fórmula oficial" del éxito de su "guerra" contra esos grupos delictivos es que logró fortalecer a la policía y duplicar el ejército, pero que la clave verdadera fue que se trató de "un milagro".

El mandatario, que recientemente juró a un segundo término, indicó que las personas vivían en una sociedad controlada por pandillas, y reconoció que fue una tarea difícil, y lograrlo "un milagro".

Bukele, que ganó la reelección a un segundo término consecutivo en febrero con más de 85.5% de apoyo, indicó que al llegar al poder hace cuatro años puso en marcha un plan por etapas para combatir a la MS-13.

