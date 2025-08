Bukele sin límite de mandatos: Congreso salvadoreño discute reforma clave

Bukele, de 44 años, gobierna desde 2019 y fue reelegido en 2024 con un 85% de los votos, lo que le dio un control casi absoluto sobre todos los poderes e instituciones del Estado, lo que la oposición denuncia como una “dictadura”.

La Asamblea Legislativa, con 57 de los 60 diputados afines a Bukele, debate en un trámite expedito permitir la “reelección sin reservas“, ampliar el mandato presidencial, sincronizar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, y eliminar la segunda vuelta electoral, según el proyecto de reforma.

Los diputados oficialistas también proponen acortar el actual periodo presidencial, que concluía en 2029, a 2027 para celebrar comicios generales, en las cuales podrá participar Bukele tras permitirse la reelección “sin reservas“.

“Este día ha muerto la democracia en El Salvador (…) Se quitaron las máscaras“, dijo en el plenario la diputada opositora Marcela Villatoro, quien criticó que se haya presentado la reforma cuando el país entra en una semana de vacaciones. “Son unos cinicos“, subrayó.

Bukele goza de enorme apoyo popular por su “guerra” antipandillas, que redujo a mínimos históricos la violencia en el país con un régimen de excepción que permite detenciones masivas sin orden judicial.

“Esto es bastante simple, pueblo salvadoreño. Solamente ustedes van a poder decidir hasta cuándo apoyan a su presidente”, dijo la diputada Ana Figueroa al presentar las reformas.

La reforma constitucional fue propuesta por la bancada oficialista en medio de denuncias de represión contra defensores de derechos humanos y críticos del gobierno de Bukele, lo que ha forzado a decenas de periodistas y activistas humanitarios al exilio.

